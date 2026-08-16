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Pokloni dežujejo: Bila je neprecenljiva in vredna vsega spoštovanja na svetu

Ljubljana, 16. 08. 2026 09.51 pred 2 urama 5 min branja 10

Avtor:
E.M.
Igralka Milena Zupančič

Splet so preplavili odzivi na smrt legendarne slovenske igralke Milene Zupančič. Oglasili so se tudi številni obrazi, ki se v en glas strinjajo, da je bila Zupančič neprecenljiva in vredna vsega spoštovanja na svetu. Od pokojne igralke so se med drugim poslovili pevka Nina Pušlar, njen dolgoletni prijatelj Boris Cavazza in televizijka Miša Molk. Od igralke se je poslovil tudi slovenski politični vrh.

Obute spomine na filmske klasike Milene Zupančič na VOYO.

Od Milene Zupančič se je na družbenih omrežjih poslovila pevka Nina Pušlar, ki je v muzikalu Cvetje v jeseni stopila v vlogo Mete, ki je Zupančič pred toliko leti izstrelila med zvezde. "Ta fotografija je nastala leta 2014, na eni izmed naših zadnjih vaj pred veliko premiero muzikala Cvetje v jeseni v ljubljanskih Križankah. Gospa Milena nas je takrat prišla pogledat in pozdravit."

"Tega trenutka se še danes zelo dobro spomnim," je v nadaljevanju zapisala. "Cvetje v jeseni sem občudovala že kot deklica, prav tako igralce, ki so temu filmu dali življenje. Ko sem mnogo let pozneje sama dobila priložnost stopiti v čevlje Mete, je bila to zame velika čast. Vlogo sem nato igrala dobrih deset let."

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"Morda bi pričakovala, da bom ob njenem obisku čutila tremo ali strah. Pa je bilo ravno nasprotno. Njena prisotnost in energija sta mi dali nekaj, kar še danes težko opišem. Kot da mi je dala veter v krila. Verjamem, da je bil tudi ta trenutek eden od razlogov, da sem na premieri in potem na vseh predstavah, ki so sledile, znala zares uživati v vsakem trenutku, ki mi je bil dan. Danes ima ta fotografija zame še posebno vrednost."

V zaključku zapisa je legendi v slovo zapisala: "Draga gospa Milena, hvala za Meto. Hvala za vse vloge, zgodbe in trenutke, ki ste jih podarili toliko generacijam. In hvala za tisti kratek, a zame nepozaben trenutek, ko ste s svojo prisotnostjo dali veter v krila tudi meni. Vse najlepše tam za mavrico."

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Televizijka Miša Molk se je od prijateljice poslovila s spominjanjem na njune skupne začetke. V objavi na družbenem omrežju Facebook je zapisala: "Ko sva se začeli družiti, je imela nizek, športni avto, v katerem je prevozila ogromno kilometrov. Mislim, da je bil zelene barve. Takrat se je lahko parkiralo vsepovsod. Njen nenehen problem pa je bil kasneje, najti parkirišče." Molk se je spominjala, kako je Zupančič "pogosto fasala listek, torej kazen."

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Milene se je spominjala kot pridne delavke, ki je rada skrbela za svoj dom in okolico. "Njene roke so se vedno dotikale zemlje. In taka je tudi bila, prizemljema. Izjemna sogovornica, odprta, brez blefa, pravična in uporniška. Ženska, človek z izjemno energijo. Raje se je razbesnela, kot prepustila malodušju. In druženje z njo je bil vedno velik dogodek. Poln iskrenih zgodb, humorja, duhovitih domislic pa tudi kakšnih grenkih pripovedi, ki so iz njenih ust zvenele kot zmagovalni spev."

"Očarala nas je z izjemnimi vlogami, s prepričljivo igro raznoterih ženskih likov in podob . O tem je vse zapisano, v knjigah, filmih, gledališču in v našem spominu. Mene sta v njen objem ponesla njen življenjski ritem in njena ustvarjalna strast. V njenem razkošnem svetu samotne moči, sem si namestila en stol. In jo občudovala. Bila je edinstven človek, zaupanja vreden." Molk je s sledilci delila tudi poslednjo skupno fotografijo s pokojno legendo in pripisala: "Ljuba moja Milena, spočij se. In hvala za vse, kar si ustvarila in za izjemno prijateljstvo."

"Milena! Tvoja igralska veličina me je fascinirala tudi v trenutku, ko te je Samo M. Strelec povabil k sodelovanju na Ptuj," se je stanovske kolegice na Facebooku spominjal Gojmir Lešnjak - Gojc. "Če ravno je bila tvoja vloga skoraj stataža, niti za trenutek nisi oklevala in si pridala predstavi svoj imenitni prispevek in svoje ime! Čudovita izkušnja v mednarodni zasedbi! Zelo te bom pogrešal. Se vidimo nekoč tam nekje."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Odzvali so se tudi številni drugi Milenini stanovski kolegi. Dolgoletni prijatelj Boris Cavazza je zapisal: "Milena je bila in bo ostala moja najljubša igralka in moja najboljša prijateljica. Naj počiva v miru." Igor Samobor je ob novici o njeni smrti poudaril, da bo za njenim odhodom ostala velika praznina. "Manjkala bo prijateljica, umetnica, radovedna ustvarjalka. Pogrešal bom njen smeh, njeno pozitivno energijo. Vsi smo jo imeli radi. Vsi."

"Štejem si v čast, da sem vas imel možnost poznati, in celo več, sodelovati z vami," je o pokojnici zapisal glasbenik Omar Naber. "Vaša prisotnost v videospotu za skladbo Glas srca ostaja večno neprecenljiva, in večno bom hvaležen za vašo podporo. Vaša zapuščina slovenski kulturi je prav tako večna, neprecenljiva in vredna vsega spoštovanja na svetu. Zelo mi je hudo. Naj vam bo lahka slovenska zemlja. Hvala za vse."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Draga Milena, naša največja, hvala za vse, kar si nam podarila. Zelo te bomo pogrešali," je zapisala Ksenija Benedetti, nekdanja vodja Protokola Republike Slovenije.Od igralke se je poslovil tudi politični vrh s predsednico države Natašo Pirc Musar na čelu. Poklonili so se ji tudi nekdanji premier Robert Golob in nekdanja ministrica za kulturo in sokoordinatorka stranke Levica Asta Vrečko. Oglasila so se tudi vsa večja slovenska gledališča, med drugim ljubljanska Drama, v kateri je Zupančič preživela večino svoje igralske kariere.

Poklonil se ji je tudi ljubljanski župan Zoran Janković. "Milena Zupančič, od leta 2025 častna meščanka Ljubljane, je bila izjemna umetnica, ki je s svojimi gledališkimi in filmskimi vlogami zaznamovala tako Ljubljano kot tudi širši mednarodni prostor. Ustvarila je številne nepozabne gledališke in filmske vloge, s katerimi se je za vedno usidrala v naša srca in spomin," je zapisal.

"Poleg neponovljive igralske kariere je bila aktivna tudi na številnih drugih področjih in prav vsega se je lotevala z veliko odgovornostjo, strastjo in neverjetno energijo. Za vedno bo ostala del našega mesta, naše kulture in našega spomina."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

 

milena zupančič smrt odzivi znani

Poslovila se je legendarna Milena Zupančič

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KOMENTARJI10

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Vakalunga
16. 08. 2026 12.24
V Slovenskem malem prostoru je bila velika igralka, svetovno neznana, samo to in nič drugega kot to dosegla je lepo starost in odšla naj ji bo lahka SLO zemlja tako kot vsem ostalim..) Je pa današnja bera SLO igralcev samo še beda in obup..
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+1
1 0
luna64
16. 08. 2026 12.22
Na nori 24 ni niti z besedo omenjena.
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+1
1 0
Masturbator
16. 08. 2026 12.03
:) Izven tega ubogega Balkana nobeden nima pojma kdo je ta bila!
Odgovori
+4
4 0
Brus1234
16. 08. 2026 11.55
Vsi so se poslovili od velike legende z izjemo PV Janeshija. S tem je pokazal kako velika je Milena bila in kako majhen je on.
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+2
4 2
JApajaDAja
16. 08. 2026 12.23
se res ni ali pa je bil " nehote spregledan" ?
Odgovori
0 0
Masturbator
16. 08. 2026 11.21
:) Izven tega ubogega Balkana nobeden nima pojma kdo je ta bila!
Odgovori
-1
7 8
kryptix
16. 08. 2026 11.47
Samo Slovenija... Pa še to samo 50+ vedo kje je igrala. Mlajši vemo za njo ker je bila na vseh pasjih procesijah.
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+1
3 2
JApajaDAja
16. 08. 2026 10.53
dve igralki sta odšli istega datuma...ena begovič in milena.....
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+5
5 0
Respublica Butalis
16. 08. 2026 10.17
Slovenka. Z veliko začetnico. Zvelikim srcem. RIP🕊️
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+4
7 3
Soraja
16. 08. 2026 09.59
TINA KOŠIR Z Mileno Zupančič in mojo mamo Manco smo se vzpenjale po stopnicah. Stopnišče je bilo na prostem in stopnice so vodile nekam visoko gor, nisem točno videla, kam. Hodili sta pred mano, dami, med sabo zavzeto klepetali, se glasno smejali, vmes sta pa kar še kaj zapeli in zaplesali. Opazovala sem ju in zdeli sta se mi veličastni: sijoči, polni življenja, radostni. Svobodni … Ja, tako svobodni! Tudi oblečeni zelo šik in posebno, med hojo po stopnicah v visokih petah sta se elegantno in povsem naravno pozibavali v bokih. Zavedla sem se, da sanjam. Seveda sanjam, saj Mance ni več, sem si rekla v sanjah. In sem ju vprašala: “Hej, pa kaj vidve delata v mojih sanjah? Zakaj sta tukaj?” Milena se je obrnila k meni in rekla: “A kaj delava? Ja učiva te ŽIVET!” Ob tem sta se obe gromko zasmejali. Navzgor sta hodili vedno bolj lahkotno in gibko, jaz pa vedno počasneje, sploh nisem več mogla premikati nog (se ti zgodi to kdaj v sanjah?). Razdalja med nami se je večala. Ko sta prišli na vrh stopnišča, ju je tam pričakal čeden natakar in na pladnju prinesel dva kozarca šampanjca. Vzeli sta vsaka svojega, nazdravili in se spet glasno nasmejali. Manca je z vrha stopnic zavpila proti meni: “Če ZARES živiš, tudi umret ni težko!” In zdaj berem, da je odšla … Globok poklon veliki Umetnici, izjemnemu Človeku, prekrasni Dami :) P.S.: Pa še Marijino vnebovzetje je … (napisano 15.8.2026)
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