Odzivi na 4. mesto slovenske košarkarske reprezentance v Tokiu

Sloveniji na tekmi za bron žal ni uspelo premagati Avstralije. Kljub temu da se fantje v domovino vračajo brez medalje, pa so na teh olimpijskih igrah dosegli izjemen rezultat in Slovenijo pripeljali med štiri najboljše države v košarki na svetu. Besede podpore so jim tako namenili že številni Slovenci.

Slovenija je v turnirju v košarki na olimpijskih igrah v Tokiu zasedla končno 4.mesto. Po odličnem skupinskem delu in vrhunskih zmagah proti Španiji in Nemčiji jo je v polfinalu za pičlo točko premagala Francija, v boju za bron pa je bila močnejša Avstralija. Kljub temu so naši fantje dosegli izjemen rezultat, s čimer se strinjajo tudi številni Slovenci. Z napisom v slovenščini je oboževalce košarke nagovoril Mark Cuban, lastnik Dončićevega kluba Dallas Mavericks : "Čestitke odlični ekipi. Zdaj svet pozna slovensko košarko!" "Fantje, razvajali ste nas s super igrami, Slovenija je dihala z vami ob zmagah in tudi ob porazih! Mala Slovenija je postala velesila,ki se lahko kosa z vsemi! Spisali ste veličastno zgodbo," je v podporo napisala slovenska smučarska tekačica Vesna Fabjan, ki je v Sočiju osvojila bronasto medaljo v šprintu. Fantom se je poklonil pevec Jan Plestenjak, ki je na Instagram zapisal, da je Slovenija ponosna nanje. Jan Plestenjak FOTO: Instagram story Naše športnike je podprla tudi Nataša Briški: "Bravo, ekipa na terenu, bravo, trenerski štab, komaj čakam naslednje OI!" Občutke marsikaterega Slovenca je dobro opisal Robert Korošec. "Težko je, ko si čustveno izpraznjen," je napisal zvezdnik Najinih mostov. "Hvala za vse točke, skoke, podaje! Za nas ste zmagovalci." Simpatično objavo med tekmo pa je objavil Statistični urad Slovenije, ki je v šali opozoril na ceno televizijskih zaslonov: