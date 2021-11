Odzivi na odstop ravnatelja Drame: 'To, da smo vsi presenečeni, je popolnoma jasno'

"Iskreno ne vem, kaj bi rekel. Res bi težko podal kakšen komentar na vse to, ker ga preprosto še nimam," je bil prvi odziv prvaka ljubljanske Drame Bojana Emeršiča . Ob tem nadaljuje: "To, da smo vsi presenečeni, je popolnoma jasno. Kaj pa to pomeni za našo hišo pa pojma nimamo. Ali je to dokončno ali se bodo kaj pogajali ali bo prišel kdo na novo ... Iskreno, ne vem niti, kakšne so procedure, ali mora svet nekoga predlagati. Niti sanja se mi ne. To se nam še ni zgodilo, odkar sem jaz v Drami," je za 24ur.com Emeršič komentiral Samoborjev odstop z mesta ravnatelja Drame in ob tem dodal: "Verjamem, da je to Igorja zelo potrlo, ker je bila prenova Drame njegov glavni, osnovni projekt."

Igor Samobor , ki je bil osem let za krmilom Slovenskega narodnega gledališča Drama Ljubljana, je včeraj v izstopni izjavi s položaja ravnatelja zapisal, da si želi, da bi napisal, da odstopa zaradi osebnih razlogov, a to ne bi bila resnica. Poudaril je, da je Drama njegov drugi dom, delo ravnatelja pa je sprejel, ker je želel v svojem mandatu izboljšati stanje zgradbe, ki je bila že takrat v slabem stanju. Njegova nepričakovana poteza je presenetila tako ljubitelje in obiskovalce gledališča kot gledališki ansambel Drame.

Samobor je v odstopni izjavi navedel, da je zgradba Drame popolnoma iztrošena, kljub poročilom strokovnjakov za posamezna področja, ki jih redno pošilja na ministrstvo in ki bi zahtevala takojšnjo reakcijo, pa ministrstvo prenovo prelaga na nejasno prihodnost. Kar se tiče prenove Drame, pa brez oklevanja Emeršič pove: "To sploh ni nobene debate. Ne vem, če se ljudje zavedajo. Mi smo napol v smrtni nevarnosti čisto vsakič, ko stopiš na oder. To je že pred desetimi leti rekel en varnostnik. Takrat je rekel, da brez čelade ne bi smel stopiti živ človek na ta oder. Mi smo vsak večer tam. Bilo je tudi nekaj nesreč v zgodovini."

Igralka Tina Vrbnjak, ki je s Samoborjem skupaj stala na gledaliških deskah v predstavi V Damask, je bila nad novico osupla. "Ni mi uspelo zbrati misli, ker sem, iskreno, v šoku, situacija ima pa ogromno plati in rabim malo časa, da sploh dojamem, kaj se dogaja in kaj takšna poteza konkretno pomeni za delovanje hiše. Predvsem sem zelo zaskrbljena, ker odnos, ki ga ima ministrstvo kulture do umetnosti ni niti malo vzpodbuden. Po destruktivnem ravnanju ministrstva sodeč, bi rekli, da si celo želijo, da se Drama zruši sama vase in v brezno povleče še vse druge kulturne sfere," trenutno situacijo vidi Vrbnjakova.

Tudi Branko Šturbej, igralec in visokošolski učitelj za področje dramska igra in umetniška beseda na AGRFT, je presenečen nad Samoborjevim odstopom. "Presenečen sem bil, ko sem videl, da je Igor odstopil, saj sem bil tudi sam nekaj časa v svetu Drame. Kar se tiče same nove Drame, smo temu posvetili vrsto let. Drama je v katastrofalnem stanju, to da ministrstvo ne želi ukrepati, to je škandal. To je katastrofa. To je nedopustno. Gesto kolega Samoborja razumem. Razumem, da je to boj z mlini na veter. To je sizifovo delo, ta država noče kulture. Mislim, da bo treba resnično premisliti o vsem skupaj in neke posledice bodo preprosto morale slediti. Ta minister bo moral odgovarjati za sramoto ljubljanske Drame."

Za naš portal je svoje misli strnil tudi igralec Nejc Cijan Garlatti: "Seveda je bil prvi odziv na takšno novico svojevrsten šok, ki mu je takoj sledila zamajana vero v bližnjo prihodnost Drame. Ravnateljevo odločitev v celoti spoštujem ter razumem razloge. V tem trenutku lahko le pozovem, da naj prihodnji koraki odločevalcev vodijo v strokovno neoporečno razrešitev nastale situacije. V dobro hiše, gledališča, v dobro kulture."

Za komentar smo prosili še nekaj igralcev in igralk iz gledališkega ansambla, med katerimi jih je nekaj dejalo, da je prezgodaj za komentarje, ker je zadeva še precej sveža, nekateri pa še zbirajo občutke o nepričakovanem odstopu ravnatelja SNG Drama Ljubljana.

Za odziv smo prosili tudi ministrstvo za kulturo, ki nam je sporočilo, da je minister danes na regijskem obisku vlade, zato sporočilo za javnost sledi jutri.