Odzivi na smrt Franca Planinška: Naš Franc ... izjemen in neponovljiv človek

Na vest o smrti dr. Franca Planinškase je za 24ur.com odzval njegov kolega, estetski kirurg Dr. Igor Višnjar. Igor se je pri pokojnemu Planinšku uril kirurških veščin, strast do dela pa je obrodilo tudi prijateljstvo. V času bolezni mu je stal ob strani.

"Naš Franc ... izjemen in neponovljiv človek. Glede dela perfekcionist in neskončen estet, ki je svoje znanje nesebično predajal nam, njegovim učencem. Kot človek je bil vrelec idej, hudomušnosti, norčij, pa tudi življenjskih nasvetov in modrosti, velikokrat na boleče iskren način. Nepopustljiv do sebe in nas, njegovih učencev, a vedno z razlogom in namenom. V sebi večni otrok, z nepredstavljivimi širinami uma in spretnostjo rok, karizmatičen in velikokrat zabaven, dostikrat tudi zelo naporen, a je bilo biti v njegovi bližini vedno v užitek. Za vedno bo pustil pečat v mojem življenju, tako na osebnem kot na strokovnem področju. Zaradi njega sem se zaljubil v plastično in estetsko kirurgijo, zaradi njega gledam na mnogo stvari drugače, njegovo poslanstvo in občutek za zmernost pa danes z velikim spoštovanjem nadaljujeva z dr. Medvedom, tudi njegovim učencem. Ponosna sva, da sva se učila, kirurških veščin in Življenja, prav od Franca Planinška."

Dr. Planinšek je bil priznan estetski kirurg, a estetika je bila zgolj del njegovega dela. Med drugim je opravljal tudi rekonstrukcije rok in prstov po težkih poškodbah, prav tako je operiral večje površine telesa po opeklinah in nesrečah. Znan je bil predvsem po svojem odnosu do lepotnih posegov, prav na tem področju je postavljal nove smernice. Nanj se je pred leti obrnila tudiSalome, ki je spremenila spol. Kot pravi, ji je v tistem obdobju neizmerno pomagal in jo bodril, za kar mu je neizmerno hvaležna.

"Velika hvala za vse! Po operaciji spremembe spola, ne vem, če bi zmogla, če ne bi bilo Dr. Franca Planinška. Brez njegove pomoči, ne vem, če bi sploh bila danes živa. Veliki človek, se večje srce!!! Hvala in počivaj v miru, dragi moj prijatelj. Upam, da se bomo srečali tam, nekje za mavrico. Žalostna novica!" je zapisala v izjavi.

Manekenka in oblikovalka Jana Koteska je Planinška spoznala po sili razmer–ko je izvedela, da bo zaradi bolezni potrebovala rekonstrukcijo dojk: "Kmalu sem spoznala, da ni samo kirurg, ampak velik človek, s katerim sva se eno obdobje družila. Vedno mi je dajal občutek domačnosti, da bo vse v redu in z nasveti, ki jih ni v nobeni literaturi, nasmejal, da sem lažje šla skozi operacije. Veliko bolnic s podobno zgodbo mu bo večno hvaležnih in njegov 'podpis' ostaja na mnogih telesih," je za 24ur.com povedala Jana. Ob njunem zadnjem srečanju lani pa ji je dejal: "Lovil vas bom po terasah Ljubljane in zaplesal z vami."