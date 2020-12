Odzivi na smrt velikana slovenske glasbe: Večnost mi je vzela Mojzesa

Mojmir Sepe, ki se je poslovil v 91. letu starosti, je bil zaradi svoje zimzelene zapuščine priljubljen med poslušalci in cenjen med glasbenimi kolegi. Njegova smrt je prizadela mnoge pevce in glasbenike, nekateri pa so se mu poklonili tudi na družbenih omrežjih.

Vest o smrti Mojmirja Sepeta je med prvimi na omrežju Facebook delil slovenski kantavtor Zoran Predin. Objavil je skladateljevo fotografijo in ob njej pripisal: ''Večnost mi je vzela Mojzesa.'' Legendarni kitarist in pevec Janez Bončina - Benčje na svojem profilu na družbenem omrežju zapisal:''Mojmir Sepe, človek s stilom, moj poklon.'' ''Dragi Mojzes ... Objemal nas boš z melodijami–za vedno ... Nam čaral solze in smeh ... Maham ti z ljubeznijo tja gor, med oblake ... ''se je glasila čustvena objava, ki jo je na Instagramu s sledilci delil Jan Plestenjak. Jan Plestenjak je zapis s sliko objavil na Instagramu. Sepetu se je za to, kar ji je dal, zahvalila tudi glasbenica Ani Frece, ki deluje v zasedbah M.J.A.V. in Hotel za srečo. ''Hvala, dragi Mojmir Sepe, za vso glasbo. Še naprej jo bomo delili med poslušalce,''je zapisala in ob tem delila tudi svojo izvedbo skladbe Med iskrenimi ljudmi. Alenka Godec je na Facebooku zapisala:''Letošnje leto ne prizanaša ... Počivaj v miru, dragi mojster.''Pevska kolegica Damjana Golavšek pa: ''Dragi maestro, globok poklon.''Nuška Drašček je ob vesti o smrti velikana slovenske glasbe pripela zlomljeno srce. GlasbenikIvo Rimc mu je posvetil naslednjo objavo:''Počivajte v miru, gospod Mojmir Sepe. Nikoli ne pozabim dneva, ko sva se z Rokom Lopatičem oglasila pri vas doma in vam pokazala priredbo vaše legendarne skladbe 'Pridi, dala ti bom cvet'.Nekdanji bobnar skupineLeeloojamais je dodal, da je takrat prvič zares dojel, kako je sedeti v družbi glasbenega velikana in izredno nadarjenega, prijetnega, toplega človeka, resnično pravega glasbenika.Na koncu je zapisal še: ''Pogrešali vas bomo.'' ZasedbaČudežna polja je zapisala: ''Hvala, Mojzes, da smo imeli lahko čast glasbeno sodelovati s tabo. Hvala za ves tvoj glasbeni opus, ki si ga zapustil Sloveniji. Bil in ostal boš glasbeni velikan. Počivaj v miru!'' Primorska pevka Ylenia Zobec se je Sepetu ob skupni fotografiji poklonila z naslednjim zapisom: ''Brez besed ... G. Mojmir Sepe, hvala Vam za vse nepozabne mojstrovine! Počivajte v miru.'' Člani ansambla Veseli svatje so ob njegovi fotografiji napisali: ''Legende pa odhajajo ... Mojmir Sepe, počivajte v miru.'' Mlada pevka Saša Lešnjek je objavila pesem v izvedbiBerte Ambrož, ki je na Evroviziji leta 1966 zapela nepozabno Brez besed. Ob tem je dodala še besedilo skladbe in pripisala:''Verjamem, da bo res tako in da bosta z Majdo pisala večne melodije.'' Saša Lešnjek je objavila pesem 'Brez besed'. Damjan Jovič, glasbeni producent, je objavil fotografijo, na kateri lahko v družbi mojstra Sepeta vidimo tudi priljubljenega raperja Boštjana Nipiča, ki ustvarja pod imenom Nipke. Zapisal je: ''Najboljša nagrada za umetnika je spoznavati nove kreativne duše, kreativnost ne pozna časa, vere, nacije, spola, generacije ... Je tisti otrok v nas, ki nikoli ne umre ... Mojmir je premagal čas in bo v naših srcih za vedno! Narod brez kulture je kot človek brez moralnih vrednot. Mojmir, hvala za vse, kar si nam dal.'' S skupno sliko pa se je poslovila tudi slovenska modna oblikovalkaNina Šušnjara in objavi dodala verz iz priljubljene skladbe:''Med iskrenimi ljudmi ... '' Umrl je skladatelj in dirigent Mojmir Sepe