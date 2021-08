Odzivi na zlato medaljo Janje Garnbret

Slovenija ima novo zlato medaljo! Po odličnem plezanju v treh disciplinah je Janja Garnbret uspešno opravila s konkurenco in si prislužila zlato medaljo. Na izjemen dosežek so se odzvali že številni Slovenci, ki se vsi strinjajo, da je Janja zares "najboljša vseh časov" – ta vzdevek so ji namreč nadeli v Tokiu.

Po spletu že krožijo številne čestitke naši zlati Janji Garnbret, ki si je v Tokiu priborila medaljo najsvetlejšega leska. Ena izmed prvih, ki so na Twitterju izrazili svojo srečo, je bila naša vrhunska smučarka Tina Maze, ki je Janjo poimenovala kar "zlato dekle" in dodala fotografijo navdušenega navijanja. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke "Kraljica športnega plezanja," je na Twitter zapisal slovenski kajakaš na divjih vodah, Peter Kauzer, Statistični urad Republike Slovenije pa je s Slovenci delil daljši poučen zapis, v katerem je napisal: "V Sloveniji imamo 25.680 koz, ne vemo pa, ali je mednje pomotoma všteta tudi kakšna gorska. Prepričani pa smo, da se prav nobena v steni ne znajde tako dobro kot naša zlata Janja Garnbret, ki si brez dvoma zasluži naziv GOAT (Greatest Of All Time)!" icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Na Uradu pa niso edini, ki se strinjajo z nazivom "GOAT" (ta je v resnici kratica za "najboljša vseh časov"). Tako jo je poimenoval tudi Robert Korošec, ki so ga gledalci lahko spremljali v Najinih mostovih, ter slovenski košarkar Boštjan Nachbar, ki je objavi dodal emotikone za kozo, zlato medaljo in aplavz. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Zabavno čestitko je v Tokio poslala tudi Nataša Briški: icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Prisrčno fotografijo šampionke je na družbenih omrežjih delil uradni profil slovenske olimpijske ekipe in pod njo pripisal: "Solze sreče in ponosa!" icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke