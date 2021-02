Odzivi ob smrti Nevenke Koprivšek: Draga Nevenka. Hvala ti za vse

Nevenka Koprivšek je umetniško vodenje gledališča Glejprevzela leta 1989 kot prva ženska na tem položaju. Že takoj naslednje leto ga je prvič internacionalizirala s predstavo You the City. "Prav mednarodna usmeritev je v času razpadanja Jugoslavije in vzpona nacionalizma odlikovala njeno delovanje," so zapisali v gledališču.

Nenadna izguba, kot so prepričani v Gleju, ni samo ali predvsem slovenska, saj je bila Nevenka "državljanka sveta, živela je v času, naenkrat in povsod, spremljala, sooblikovala in zaznamovala je svetovno uprizoritveno sceno".

S svojim delovanjem je v uprizoritvenih umetnostih pustila neprecenljiv pečat. "Odkrivala je nove uprizoritvene prostore, se borila za pravice kulturnikov, ustvarjala svojevrstno umetniško poetiko ter nam razpirala nove svetove. Vedno se je postavila za prave stvari in svojo besedo zastavljala za tiste, ki imajo v tej družbi najbolj marginaliziran položaj," so poudarili v Gleju, kjer se ob njenem odhodu zavedajo, da je za seboj pustila ogromno praznino:

"Nevenkin pogum in njena moč sta bila trden temelj tudi za ustvarjalke in delavke v kulturi. Zavedamo se, da stojimo na njenih ramenih. Brez nje v Gledališču Glej ne bi bili, kjer smo, kdor smo. Za njo bo zevala gromozanska praznina."Svoje sožalje so sklenili z besedami: "Hvala za naše in tvoje sodobno gledališče, Nena."

Na Mestni občini Ljubljana (Mol) so v nekrologu spomnili, da je bila Nevenka Koprivšek prejemnica Župančičeve nagrade za izjemne stvaritve na področju umetnosti in kulture v Mestni občini Ljubljana, članica produkcijske mreže Ljubljana EPK 2025 ter gonilna sila ljubljanske neodvisne kulture.

"Vizija, trdo delo, načelnost, ustvarjalnost, prijateljstvo in neustavljiva želja po boljšem in bolj pravičnem, vse to je bila Nevenka," so zapisali in poudarili, da jo bodo pogrešali.

Svoje sožalne zapise je na Facebook profilu zavoda Bunker doslej prispevalo že več kot 300 predstavnikov slovenske in tuje kulturne javnosti. Tako je med drugim nekdanji direktor Muzeja za arhitekturo in oblikovanje (MAO) Matevž Čelik zapisal: "Draga Nevenka. Hvala ti za vse, kar si nam dala s svojim velikim srcem. Pred nami je velika praznina in težko jo bomo zapolnili", direktor Muzeja in galerij mesta Ljubljane Blaž Peršin pa:"Izjemna ženska, prijateljica velika-ogromna žalost."

Urška Boljkovac, fotografinja in sodelavka Bunkerja, ki ga je Nevenka Koprivšek ustanovila in vodila, je zapisala, da je "Nevenka verjela v nemogoče in verjela v vse mlade leve in levinje". Pri tem se je nanašala na festival Mladi levi v produkciji Bunkerja.

Nekaj zapisov so prispevali tudi tuji ustvarjalci. Švicarski režiser Milo Rau, ki je večkrat gostoval na festivalu Mladi levi, je denimo zapisal, da ne more verjeti novici, ter da bo Nevenko Koprivšek močno pogrešal. "Delila sva si vrsto potovanj, trenutkov, telefonskih pogovorov," je navedel. Od nje se je na Facebooku poslovil tudi igralec in žirant priljubljenega šova preobrazb Znan obraz ima svoj glas Marko Miladinović.