Odzivi znanih Slovencev na spor Nike Zorjan z Maraayo

Potem ko je odjeknila novica, da na YouTubu in nekaterih platformah za pretočno predvajanje zaradi spora z Alešom in Marjetko Vovk niso več dostopni videoposnetki in skladbe pevke Nike Zorjan , se je oglasilo kar nekaj znanih Slovencev, ki so stopili na stran pevke.

"Dogajanje, ki je v zadnjih dneh doletelo mojo stanovsko kolegico Niko Zorjan, me je globoko pretreslo. Kot umetnica vem, koliko truda, ljubezni, časa in srca je vloženega v vsako pesem, vsak videospot – v vsak ustvarjalni korak. Zato se mi zdi popolnoma nedopustno in človeško boleče, da je nekdo brez njenega soglasja izbrisal njeno ustvarjanje. Niko poznam kot iskreno, srčno, predano glasbenico in kot osebo, ki je vedno ravnala s srcem – do ljudi in do svojega dela. In ravno zato menim, da zasluži spoštovanje, ne kaznovanja. Ker pa osebno poznam tudi drugo stran zgodbe oz. osebi, ki se na vse pretege trudita, da bi kaznovala Niko, ki ni več zmogla sodelovanja z njima, in imam z eno izmed njiju dve žal slabi izkušnji, lahko mirno rečem, da je podpora Niki zame edina prava pot," nam je zaupala pevka Špela Grošelj in dodala: "Upam, da bo ta dogodek odprl oči širši javnosti in spodbudil razmislek o tem, komu in zakaj dajemo svoje zaupanje, in da bi ljudje lažje prepoznali, da se včasih pod masko medijske podobe skriva nekaj povsem drugega. Ne gre za iskanje krivde ali razplamtevanje ognja – gre za resnico. Gre za pravico do lastnega glasu in ustvarjalne svobode, ki bi morala biti temelj umetniškega delovanja."

"Težko si predstavljava, v kakšni stiski mora biti Nika trenutno. Danes ste dobili blag vpogled v ozadje, katerega smo preostali na glasbeni sceni zgroženo opazovali leta. Opazovali in čakali, da se naposled tudi Nika opogumi in odloči, da je dovolj. In draga Nika, ponosni smo nate in držimo pesti, da se tvoj trud, delo in talent čimprej vrnejo. In komaj čakamo, da razpreš krila in pokažeš, da je to šele začetek tvoje kariere. V enem delu jima pa vseeno dava prav. Res nimate istih vrednot. Nikine so ljubezen, poštenost, spoštovanje in mir," sta za 24ur.com povedala zakonca Uroš Steklasa in Tjaša Hrovat Steklasa.

Kot glasbenica ne ostajam tiho, kot njena prijateljica še manj!! Nika Zorjan je ena najbolj srčnih, iskrenih in predanih oseb, kar jih poznam. Najino prijateljstvo in sodelovanje skozi leta mi dajeta popolnoma jasno sliko, kdo Nika je – človek z ogromno ljubezni do glasbe, do ljudi in do svojega dela. Zato me še toliko bolj boli, ko vidim, čez kaj "trenutno" gre - kot glasbenica ne ostajam tiho. Kot njena prijateljica še manj," je na družbeno omrežje zapisala pevka Eva Boto in dodala: "Verjamem v iskrenost. Tisto pristno, resnično. Verjamem v lepe, trdne odnose. In še vedno verjamem v dobre ljudi – v vas, ki boste ob tem znali videti širšo sliko. Predvsem pa verjamem v Niko. Od prvega dne, ko sem jo spoznala."