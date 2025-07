Ogenj mu je vzel dom, danes sta najboljša prijatelja

Njegovo slikanje s plameni žanje veliko pozornosti tudi na spletu, najbolj viralen posnetek je na YouTubu presegel že vrtoglavih 14 milijonov ogledov. Nad njegovim talentom so seveda navdušeni tudi prijatelji.

Da ustvarja neverjetne umetnine, meni tudi pevka Maja Keuc, sicer njegova prijateljica. "Mi smo bili vsi malo presenečeni, od kod to njemu. Kar naenkrat so to postale zelo realistične slike. In on to vse prosto zriše, gleda sliko na drugi strani in potem z ognjem notri žge, to pač narediš eno napako in je slika zažgana in jo lahko vržeš stran in začneš znova," je povedala.