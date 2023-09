'Oglasilo se je toliko dobrih ljudi, ki so mi prišli pomagat'

Med nastopajočimi v dobrodelnih Stožicah je bil tudi glasbenik Rok Golob s svojo skupino King Foo. Pred tekmo je za naš portal povedal, kako se je sam spopadel s škodo, ki so mu jo povzročile poplave – uničile so mu namreč celoten glasbeni studio.

Rok Golob se je z veseljem odzval na povabilo, da s svojo skupino King Foo nastopa na dobrodelni tekmi v Stožicah. Dobro namreč razume stisko ljudi, saj je med avgustovskimi polavami tudi sam utrpel škodo. Poplavilu mu je studio in mu uničilo skoraj vso glasbeno opremo in instrumente. Kot je povedal, gre sanacija počasi: "Predvsem se človek uči potrpljenja. Enih stvari enostavno ne moreš narediti hitro, ker je treba toliko stvari urediti, očistiti, popraviti, nekaj vreči stran. Možnost imaš, da si depresiven in vržeš puško v koruzo ali pa se boriš naprej. Jaz sem si rekel, da se ne bom kar tako dal in se borim naprej." Skladatelj, producent in multi-instrumentalist je dejal, da mu je voda uničila predvsem emocionalne stvari, kot so instrumenti, ki jih je zbiral po celem svetu več kot 30 let in ima vsak od njih svojo zgodbo. "V končni fazi sem rekel, da je glasba v meni. Vse ostalo je podaljšek tega, kar je v meni – ali je ena kitara ali druga, ali je ena klaviatura ali druga. Nekako se je treba naučit, da se na materialnost ne smemo preveč vezati."

"Kolikor je bilo težko, res zelo težko, se je pa oglasilo toliko enih dobrih ljudi. Vsem bi se zahvalil, veste, kdo ste, ki ste mi prišli pomagat, mi pristopili naproti, me klicali, če je vse v redu. Res veliko krasnih ljudi sem spoznal. Tako da v vsaki taki slabi stvari, je tudi veliko dobrih stvari," je še povedal Golob. King Foo so na nogometnem spektaklu zapeli pesem Stepping Forward, ki nosi pomembno sporočilo – treba je iti naprej, ne glede na to, kakšne stvari se zgodijo. "So lepe stvari, so težke stvari, ne smemo se preveč ozirati na preteklost, živeti moramo za zdaj. Največ lahko naredimo v tem trenutku z mislijo na prihodnost," je še dejal Rok, ki v bandu igra bobne.