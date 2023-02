Oj, Triglav za glasbeni anale in hvalospev Tomiju Megliču s Havajev

Američan Brian je bil eden od številnih gledalcev, ki so v torek zvečer pod odrom očarano snemali osemminutno priredbo slovenske klasike, ki opeva simbol slovenstva. Nato pa ga je Sara , njegovo dekle, ki je Slovenka, dregnila: "Poglej, to je ta tvoj." "Jaz pa snemam, snemam, in ne morem verjeti, da na oder prihaja frontman Siddharte," Brian navdušeno pripoveduje v lokalu, kamor se je po svečani otvoritvi nordijskega svetovnega prvenstva Planica 2023 prelilo večerno dogajanje v Kranjski Gori.

Zavrtimo čas malo nazaj, za šest let, natančneje. "Takrat smo s prijatelji prečesavali YouTube, iskali smo zlato, kot temu pravimo. Naleteli smo na Siddhartino pesem Ledena. Poslušali smo jo, ampak nismo vedeli, kaj pomeni. Potem pa smo prevedli besedilo, vsi smo dejali, da je res globoko. Na spletu smo začeli iskati še ostale pesmi, navdušile so nas, znajo se dotakniti človeka ," v angleščini pojasnjuje Brian presenečenemu Tomiju Megliču , ki ga je ustavil pred lokalom in prosil za skupno fotografijo.

"Počaščen sem, da so me povabili poleg. Resda smo že prej sodelovali z Laibachi, spoštujem jih že od nekdaj, ampak smo se zdaj še toliko bolj zbližali. Zdi se mi, da je bila posrečena kombinacija vseh, " je dejal za 24ur.com. "Zanimivo je to, da sta komad delala Hladnik in Benko iz skupine Silence, dolg je osem minut. Onadva sta spisala vse te partiture za pihalce, citre, bend, zbor in za nas goste. Kar nekaj časa smo ga vadili, po vseh teh ponovitvah pa se mi še vedno ne zdi, da je tako dolga pesem, saj gre hitro mimo. Odlično se je vkomponirala vsa ta avantgarda Laibacha z vsemi nami, ki k tej pesmi dodamo od klasike do rokenrola, od nečesa modernega do samostojnega Triglava, " meni Meglič.

V slovenske gore je zaljubljena tudi družina Jacob iz Nemčije. Že nekajkrat so obiskali Bled, radi smučajo pri nas in tako je tudi letos. Tokrat so se do Kranjske Gore pripeljali prav zaradi planiške otvoritvene slovesnosti. Ob izhodu s prireditvenega prostora kramljajo z rojakoma, ki nosita nemško zastavo. Prav ta jih je združila, saj se prej niso poznali. Onadva pa sta prišla prav zaradi svetovnega prvenstva, kupila sta štiridnevno vstopnico, da si bosta ogledala tekmovalni program. Zdaj pa beseda teče o glasbi, prireditev je navdušila tudi njih.

Prireditveni prostor je bil razdeljen na polovico, na enem delu so bili gledalci, na drugem športniki in spremljevalci, delil pa jih je krak odra, po katerem so se poganjali plesalci in hodili zastavonoše. Marsikatera obrv se je presenečeno dvignila, ko se je ob zvokih glasbe, za katero je skrbel DJ Umek , zvrstilo toliko zastav, ki jih človek ne bi na prvo žogo povezal s prvenstvom na snegu: Tajska, Venezuela, Mehika, Haiti in številni drugi eksoti.

Pa tudi njega samega. "Zelo se veselim, saj se mi zdi, da nečesa takega, kar se zdaj dogaja, v Sloveniji še ni bilo. Ponosen sem, ko vidim, kako so to organizatorji vzeli zares. Kljub temu, da smo majhna država, manjša, kot gostitelji prvenstev običajno so, ne bomo zaostajali, ampak bomo dali svetu vedeti: malo nas je, ampak lahko vas dohajamo," je bil vzhičen.

"Planica, snežena kraljica, ni smela manjkati, nikakor. Eden od razlogov je tudi ta, da je bil moj stari oče Slavko v reprezentanci Jugoslavije do leta 1951, po padcu pa je skakalne smuči zamenjal za harmoniko. Golica pa je postala neuradna himna za takrat, ko nam gre dobro in se veselimo," nam je pojasnil Sašo Avsenik , ki se je v torek odločil za kombinacijo klasične in otroške različice pesmi, ki je prav tako navdušila vse zbrane.

Glavna ulica je postala prostor za druženje

"Že s samo otvoritveno slovesnostjo se je pokazalo, da gre za največji športni dogodek v Sloveniji. Že sam program je bil tako pripravljen, da so šle kocine pokonci, to so po mojem mnenju začutili vsi, ki so bili tukaj na prizorišču in tudi gledalci pred televizijami. Sploh za tekmovalce, ki prihajajo iz morda bolj eksotičnih držav, je bil to najbrž eden izmed vrhuncev kariere," je menil Blaž Veber iz Turizma Kranjska Gora. Zdi se mu čudovito, da imamo v Sloveniji dogodek takega obsega, spomnil je, da so priprave nanj tekle že zadnjih šest let, zadnjih šest mesecev pa zelo intenzivno.

Turizem Kranjska Gora sicer ni neposredno vpleten v organizacijo samega svetovnega prvenstva, skrbi pa za prireditve ob tekmovanju in dogajanje v Kranjski Gori. Tako so oblikovali Nordijsko miljo, kjer na odseku ceste med glavnim odrom pri hotelu Kompas in Mercatorjem stojijo potujoči tovornjački s hrano in pijačo, iz njih odmeva glasba, njihove visoke mize pa so postale prostor za druženje. "Želimo, da se družijo tako navijači kot osebje izven dogajanja v Planici," pojasnjuje Veber. Pripravili so tudi popoldansko-večerne koncerte v Alpski vasici pri cerkvici, obe soboti prvenstva pa bo nočno rajanje tudi v dvorani Vitranc.