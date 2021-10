Okronana nova Miss Earth Slovenije

Glasbena gosta prireditve sta bila Danijela Burjan-Buryana in Tilen Lotrič. V revijalnem delu so se predstavile modni oblikovalki Ana Jelinič in Anja Medle z dnevnimi oblačili in modna oblikovalka Jerneja P. Zhembrovskyy za The Lie by JPZ z večernimi kreacijami, ob najbolj vročem izhodu, ko so se tekmovalke predstavile v kopalkah, pa so bile na ogled kreacije Kometa Metlike v sodelovanju z The Lie by JPZ. Za ličenje so poskrbele vizažistke Sara Gavranovič, Maša Pavlič in Urška Grčar, za pričeske pa LiteRam terapevti Matevž Majcen, Neja Flajs in Andreja Pirc.