Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Domača scena

Olga Danilović pokazala prvorojenca Jana Oblaka: Najin največji blagoslov

Madrid, 02. 11. 2026 15.54 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Jan Oblak

Pred nekaj dnevi je na družbenih omrežjih zaokrožila novica, da sta se naš nogometni vratar Jan Oblak in teniška igralka Olga Danilović razveselila prvega otroka. Srbkinja je z objavo fotografije novorojenca potrdila, da sta z Janom postala starša, ob njej pa pripisala: "Najin največji blagoslov!"

Jan Oblak je postal očka. S tenisačico Olgo Danilović sta se razveselila rojstva sina, ki naj bi ga poimenovala Maksim. Par, ki je skupaj tri leta in je svojo zvezo letos okronal še z zaroko, je sedaj veselo novico potrdil z objavo fotografije novorojenčka. Teniška igralka je ob fotografiji, na kateri je videti le ročico dojenčka, ki leži na blazini z živalmi, pripisala, da je fantek njun največji blagoslov, Oblak pa je med komentarji dodal le rdeče srce.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Paru so čestitali tudi številni znani prijatelji. Med njimi Dragana Mićalović, voditeljica oddaje Otok ljubezni Adria, teniški igralki Elena-Gabriela Ruse in Katie Boulter ter igralka Kristina Radenković.

Preberi še Jan Oblak in Olga Danilović sta postala starša

Športnika sicer zasebno življenje skrbno skrivata pred javnostjo. Junija so zaokrožile govorice, da naj bi bila teniška igralka, ki je nazadnje na igrišče stopila februarja, v veselem pričakovanju. Novice sicer nista javno potrdila.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
olga danilović jan oblak prvi otrok vratar teniška igralka

Od 3D-maske do odrezane roke: Tako so se našemili zvezdniki

24ur.com Aleksandra Prijović odšteva dneve do poroda
Zadovoljna.si Znana Slovenka postala mamica, razveselila se je sina
24ur.com Dejan Krajnc je postal očka: Rodil se je Lev
24ur.com Zala Djuric potrdila veselo novico: Postala sem mama
Bibaleze.si Jan Kozamernik postal oče. Poglejte, kakšno prikupno ime je dal sinčku
Zadovoljna.si Znana Slovenka se bo letos razveselila prvega otroka
Bibaleze.si Znana Slovenka rodila prvega otroka
Priporoča
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Se še spomnite skodrane Suze? Minilo je že 35 let, danes je povsem drugačna
Ste novembra tudi vi bolj razdražljivi? Razlogov je več, kot si mislite
Ste novembra tudi vi bolj razdražljivi? Razlogov je več, kot si mislite
Štiri leta sta čakala na ta trenutek: Nika Mori je postala mamica
Štiri leta sta čakala na ta trenutek: Nika Mori je postala mamica
Iščete kratko ime za deklico? To ime skriva zanimivo zgodbo
Iščete kratko ime za deklico? To ime skriva zanimivo zgodbo
zadovoljna
Portal
Znani Slovenec po šestih letih spet samski
Mesečni horoskop: november bo nekaterim znamenjem prinesel veliko sreče
Mesečni horoskop: november bo nekaterim znamenjem prinesel veliko sreče
Ljubila sta se tudi zunaj kamer, a njuna zgodba ni dobila srečnega konca
Ljubila sta se tudi zunaj kamer, a njuna zgodba ni dobila srečnega konca
Zakaj je korejska metoda 4-2-4 postala viralna uspešnica?
Zakaj je korejska metoda 4-2-4 postala viralna uspešnica?
vizita
Portal
Zamaščena jetra: pet različnih stanj z različnimi tveganji
Življenje z rakom: kaj se zgodi, ko se bolezen vrne po remisiji
Življenje z rakom: kaj se zgodi, ko se bolezen vrne po remisiji
Preseneti lahko kogarkoli, vsaka minuta šteje
Preseneti lahko kogarkoli, vsaka minuta šteje
Vitamin D pozimi primanjkuje kar 80 odstotkom odraslih Slovencev: koliko ga morate zaužiti?
Vitamin D pozimi primanjkuje kar 80 odstotkom odraslih Slovencev: koliko ga morate zaužiti?
cekin
Portal
Mnogi upokojenci imajo več premoženja, kot mislijo
Starši pri nakupu prvega stanovanja igrajo večjo vlogo, kot si priznamo
Starši pri nakupu prvega stanovanja igrajo večjo vlogo, kot si priznamo
Obljubljajo denar za vse. Toda obstaja ena velika težava
Obljubljajo denar za vse. Toda obstaja ena velika težava
Nova realnost za številne zaposlene: dopoldne ena služba, popoldne druga
Nova realnost za številne zaposlene: dopoldne ena služba, popoldne druga
moskisvet
Portal
Nataša Pirc Musar razkrila, kaj počne na letalu
Zakaj moški lažje govorijo z brivcem kot z zdravnikom?
Zakaj moški lažje govorijo z brivcem kot z zdravnikom?
Napake pri polnjenju telefona, ki uničujejo baterijo
Napake pri polnjenju telefona, ki uničujejo baterijo
Vse je delovalo brezhibno. Potem pa hladen tuš
Vse je delovalo brezhibno. Potem pa hladen tuš
dominvrt
Portal
Krizantem nikar ne zavrzite po prvem novembru: s tem trikom bodo cvetele več let
Ne zavrzite jih! Ta živila lahko zamrznete, čeprav tega marsikdo ne ve
Ne zavrzite jih! Ta živila lahko zamrznete, čeprav tega marsikdo ne ve
Vrt v novembru: kaj morate postoriti, preden pride zima
Vrt v novembru: kaj morate postoriti, preden pride zima
Vodnik po sortah solate, ki odlično prenašajo nizke temperature
Vodnik po sortah solate, ki odlično prenašajo nizke temperature
okusno
Portal
Teden dni testenin: 7 okusnih jesenskih receptov
Sladica iz dveh sestavin, ki osvaja družbena omrežja: Kremasta, čokoladna in brez peke
Sladica iz dveh sestavin, ki osvaja družbena omrežja: Kremasta, čokoladna in brez peke
Tanja za slovo od MasterChefa pripravila sladico v obliki hruške
Tanja za slovo od MasterChefa pripravila sladico v obliki hruške
Preden živilo položite v košarico, preverite te znake
Preden živilo položite v košarico, preverite te znake
voyo
Portal
Zemljo krast
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
Od Masteršefa do Master-Kmeta z Luko Pangosom
Od Masteršefa do Master-Kmeta z Luko Pangosom
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2022