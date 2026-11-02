Olga Danilović pokazala prvorojenca Jana Oblaka: Najin največji blagoslov

Jan Oblak je postal očka. S tenisačico Olgo Danilović sta se razveselila rojstva sina, ki naj bi ga poimenovala Maksim. Par, ki je skupaj tri leta in je svojo zvezo letos okronal še z zaroko, je sedaj veselo novico potrdil z objavo fotografije novorojenčka. Teniška igralka je ob fotografiji, na kateri je videti le ročico dojenčka, ki leži na blazini z živalmi, pripisala, da je fantek njun največji blagoslov, Oblak pa je med komentarji dodal le rdeče srce.