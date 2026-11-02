Olga Danilović pokazala prvorojenca Jana Oblaka: Najin največji blagoslov

Jan Oblak je postal očka. S tenisačico Olgo Danilović sta se razveselila rojstva sina, ki naj bi ga poimenovala Maksim. Par, ki je skupaj tri leta in je svojo zvezo letos okronal še z zaroko, je sedaj veselo novico potrdil z objavo fotografije novorojenčka. Teniška igralka je ob fotografiji, na kateri je videti le ročico dojenčka, ki leži na blazini z živalmi, pripisala, da je fantek njun največji blagoslov, Oblak pa je med komentarji dodal le rdeče srce.
Paru so čestitali tudi številni znani prijatelji. Med njimi Dragana Mićalović, voditeljica oddaje Otok ljubezni Adria, teniški igralki Elena-Gabriela Ruse in Katie Boulter ter igralka Kristina Radenković.
Športnika sicer zasebno življenje skrbno skrivata pred javnostjo. Junija so zaokrožile govorice, da naj bi bila teniška igralka, ki je nazadnje na igrišče stopila februarja, v veselem pričakovanju. Novice sicer nista javno potrdila.
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