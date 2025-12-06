Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronika Domača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Domača scena

Olivia! Luka potrdil veselo novico

Ljubljana, 06. 12. 2025 13.39 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
K.Z.
Komentarji
23

Naš košarkar Luka Dončić je potrdil veselo novico, da je drugič postal oče. V objavi na družbenem omrežju je delil fotografijo hčerke in razkril, da je deklici ime Olivia. Med komentarji so se kmalu zvrstile številne čestitke paru, med njimi pa so bila tudi številna zvezdniška imena.

Naš košarkarski zvezdnik Luka Dončić je pred dnevi iz osebnih razlogov izpustil tekmo proti moštvu Toronto Raptors in pripotoval v Slovenijo, kjer sta se z zaročenko Anamario Goltes razveselila drugorojenke. 26-letnik je veselo novico potrdil z objavo fotografije novorojenke na družbenem omrežju, kjer je razkril, da je Gabriela postala starejša sestrica Olivii.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Čestitke!" je Luki čestital nogometaš Timi Elšnik, odzval se je tudi vplivnež Salt Bae in športna novinarka Allie Clifton. "Blagoslovi," je zapisal ameriški vplivnež Mike Kaufman, s srčki pa je objavo komentiral košarkar Sergio Llull. Čestital mu je tudi naš nekdanji smučar Štefan Hadalin, ki se je pred dnevi razveselil sina.

Preberi še Dončić odpotoval nazaj v ZDA, kjer ga že čakajo obveznosti

Anamaria je za drugi porod ostala v Sloveniji, pripotoval pa je tudi Luka, ki je tako iz osebnih razlogov izpustil dve tekmi moštva Los Angeles Lakers. Naš zvezdnik je sicer že nazaj na poti v Los Angeles, kjer ga že čakajo nadaljnje obveznosti.

luka dončić olivia druga hčerka anamaria goltes
Naslednji članek

Dončić odpotoval nazaj v ZDA, kjer ga že čakajo obveznosti

SORODNI ČLANKI

Luka Dončić z družino in prijatelji opažen na zabavi v prestolnici

Luka Dončić naj bi še drugič postal očka

Dončić odpotoval v Slovenijo?

  • Bauhaus katalog
  • Makita set orodij
  • Cubes hladnilnik
  • figura božiček
  • Božično drevo
  • Led figurica
  • Božična razsvetljava
  • Akustični panel
  • Konvektorski grelnik
  • Kopalniško pohištvo
  • Svetlobna veriga
  • Zložljivi podest
  • Božične krogle
KOMENTARJI (23)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
York
06. 12. 2025 14.48
Čestitke družinici.
ODGOVORI
0 0
reakcionar
06. 12. 2025 14.41
buc buc ♥️
ODGOVORI
0 0
geemale
06. 12. 2025 14.38
+3
Vam povem, če bosta Janša in Han, boste vračali božičnice...
ODGOVORI
3 0
Volodimir Z.
06. 12. 2025 14.41
-2
Pravilno
ODGOVORI
0 2
Perovskia
06. 12. 2025 14.43
-1
Grenale ce jo zasluzis ni panike. Drgac bi bilo prav
ODGOVORI
0 1
Pajo_36
06. 12. 2025 14.35
+1
Prosim novoletno poslanico, kjer ste slikani vsi recimo v istih pižamcah. Najprej se slikaj, potem jo prodaj medijem, pol pa še sam objavi tam prvega januarja. Po TV naj jo pa prosim pove national tresaure Helena Blagne. Hvala.
ODGOVORI
1 0
EntityOne
06. 12. 2025 14.34
-1
Bog naj blagoslovi to prekrasno in prelepo družinico. In slovenke in slovenci bodimo ponosni ta take ljudi, ki nas predstavljajo v svetu. Bodimo si drug drugemu pozitivni zgled vedno in povsod. Znamo biti prekrasen narod!
ODGOVORI
1 2
Klobasazulu
06. 12. 2025 14.50
j se ti s tem bogom
ODGOVORI
0 0
Birba
06. 12. 2025 14.18
+6
Vse dobro mladi družinici🌞🌞🌞
ODGOVORI
7 1
zajfa
06. 12. 2025 14.15
+8
Lepo ime, ne rabi si dvigovat statusa z nekimi peštami od imen, kot nekateri zadnjih 10 let.
ODGOVORI
10 2
ivanović
06. 12. 2025 14.13
+3
sveti instagram in CIA use morajo imeti
ODGOVORI
5 2
royayers
06. 12. 2025 14.07
+6
čestitke!
ODGOVORI
8 2
Slash
06. 12. 2025 14.02
+2
Lepo ! Upam da bosta lepi po babici, športni po očku, ter našli tipa, kot ga je mamica !
ODGOVORI
7 5
Perivnik
06. 12. 2025 14.23
-1
Če bosta lepi po mamici in očku, bosta tudi super lepotici.
ODGOVORI
1 2
vrtnar _
06. 12. 2025 14.02
-2
Olivia Newton-John? a to je tista, skatero je hodil Martin Strel🤔
ODGOVORI
3 5
Ice_Cat
06. 12. 2025 14.01
+3
Jst mislim, da je tole objavu zdajle na letalu....
ODGOVORI
4 1
Douglas Dietz
06. 12. 2025 14.26
-3
Upam, ker Lakersov brez Luke mi ni za gledat 😉
ODGOVORI
1 4
Janez23
06. 12. 2025 13.57
+6
Čestitke mamici in njeni hčerkici......
ODGOVORI
9 3
PegySue
06. 12. 2025 13.57
+8
Čestitke družinici in vse dobro tudi v prihodnje!
ODGOVORI
11 3
Tako pac je
06. 12. 2025 13.52
+9
Cestitke Luka.
ODGOVORI
12 3
srecnii
06. 12. 2025 13.52
+0
o bog pomagaj komaj na svet pride otrok pa ga že na internet dajo, kot da je samo njihov otrok najbolj pomemben
ODGOVORI
14 14
Larifari2
06. 12. 2025 13.54
+1
utihni ti zagrenjenež ubogi
ODGOVORI
13 12
PegySue
06. 12. 2025 13.59
+5
Mislim,da zavist boli in skeli mnogo bolj,kot objavljanje fotk na spletu....
ODGOVORI
10 5
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1385