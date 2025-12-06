Olivia! Luka potrdil veselo novico

Naš košarkar Luka Dončić je potrdil veselo novico, da je drugič postal oče. V objavi na družbenem omrežju je delil fotografijo hčerke in razkril, da je deklici ime Olivia. Med komentarji so se kmalu zvrstile številne čestitke paru, med njimi pa so bila tudi številna zvezdniška imena.

Naš košarkarski zvezdnik Luka Dončić je pred dnevi iz osebnih razlogov izpustil tekmo proti moštvu Toronto Raptors in pripotoval v Slovenijo, kjer sta se z zaročenko Anamario Goltes razveselila drugorojenke. 26-letnik je veselo novico potrdil z objavo fotografije novorojenke na družbenem omrežju, kjer je razkril, da je Gabriela postala starejša sestrica Olivii.

"Čestitke!" je Luki čestital nogometaš Timi Elšnik, odzval se je tudi vplivnež Salt Bae in športna novinarka Allie Clifton. "Blagoslovi," je zapisal ameriški vplivnež Mike Kaufman, s srčki pa je objavo komentiral košarkar Sergio Llull. Čestital mu je tudi naš nekdanji smučar Štefan Hadalin, ki se je pred dnevi razveselil sina.