Olivia! Luka potrdil veselo novico

Naš košarkarski zvezdnik Luka Dončić je pred dnevi iz osebnih razlogov izpustil tekmo proti moštvu Toronto Raptors in pripotoval v Slovenijo, kjer sta se z zaročenko Anamario Goltes razveselila drugorojenke. 26-letnik je veselo novico potrdil z objavo fotografije novorojenke na družbenem omrežju, kjer je razkril, da je Gabriela postala starejša sestrica Olivii.
"Čestitke!" je Luki čestital nogometaš Timi Elšnik, odzval se je tudi vplivnež Salt Bae in športna novinarka Allie Clifton. "Blagoslovi," je zapisal ameriški vplivnež Mike Kaufman, s srčki pa je objavo komentiral košarkar Sergio Llull. Čestital mu je tudi naš nekdanji smučar Štefan Hadalin, ki se je pred dnevi razveselil sina.
Anamaria je za drugi porod ostala v Sloveniji, pripotoval pa je tudi Luka, ki je tako iz osebnih razlogov izpustil dve tekmi moštva Los Angeles Lakers. Naš zvezdnik je sicer že nazaj na poti v Los Angeles, kjer ga že čakajo nadaljnje obveznosti.
