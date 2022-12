Omar Naber: Nisem kriv za razhod Alexa Volaska in Saše Lešnjek

"Pred kratkim sem zasledil, da naj bi bil krivec za ločitev Alexa Volaska in Saše Lešnjek jaz. Zdaj, ko sem opazil, da se te napačne informacije viralno širijo, bom zadevo hitro ustavil," je na Facebooku zapisal Omar Naber in dodal, da sta Alex in Saša njegova dobra prijatelja. "S Sašo sva prijatelja že kakih šest let, med drugim imava skupaj tudi duet. Z Alexom prijateljujeva že več kot deset let. Pel sem jima tudi na poroki. Strašansko zahrbten in nizkoten bi moral biti, da bi se po vsem tem spustil v kaj takega."