Ondina Kerec je dopolnila 30 let

Priljubljena igralka in radijska voditeljica Ondina Kerec je danes dopolnila 30 let. Sodelavci in prijatelji so ji ob jubilejnem rojstnem dnevu voščili tako v živo kot na družbenih omrežjih, nanjo pa se je ob posebnem dnevu spomnila tudi soigralka iz serije Nemirna kri Lea Mihevc, s katero sta se med snemanjem izjemno povezali.

Ondina Kerec, zvezdnica nove serije POP TV Nemirna kri, danes praznuje jubilejni 30. rojstni dan. Z igralko in radijsko voditeljico so na poseben dan v službi že praznovali njeni sodelavci, med drugim Miha Deželak, Jaka Peterka in Janja Balant, na družbenih omrežjih pa so ji voščili tudi njeni prijatelji in bližnji.

Ondina Kerec FOTO: POP TV icon-expand

Slavljenki je voščila tudi soigralka Lea Mihevc, ki je pred dnevi prav tako praznovala rojstni dan. Ondina, ki v seriji Nemirna kri igra Lucijo Jerman je tedaj zapisal:"Sara pa Lucija sta v resničnem življenju najboljši prijateljici. Vse najboljše, kraljica." Med snemanjem sta se namreč močno povezali.