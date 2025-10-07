Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronika Domača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Domača scena

Ondina Kerec je dopolnila 30 let

Ljubljana, 07. 10. 2025 15.29 | Posodobljeno pred 52 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
E.K.
Komentarji
4

Priljubljena igralka in radijska voditeljica Ondina Kerec je danes dopolnila 30 let. Sodelavci in prijatelji so ji ob jubilejnem rojstnem dnevu voščili tako v živo kot na družbenih omrežjih, nanjo pa se je ob posebnem dnevu spomnila tudi soigralka iz serije Nemirna kri Lea Mihevc, s katero sta se med snemanjem izjemno povezali.

Ne zamudite serije Nemirna kri med ponedeljkom in petkom ob 20. uri na POP TV.

Ondina Kerec, zvezdnica nove serije POP TV Nemirna kri, danes praznuje jubilejni 30. rojstni dan. Z igralko in radijsko voditeljico so na poseben dan v službi že praznovali njeni sodelavci, med drugim Miha Deželak, Jaka Peterka in Janja Balant, na družbenih omrežjih pa so ji voščili tudi njeni prijatelji in bližnji.

Ondina Kerec
Ondina Kerec FOTO: POP TV

Slavljenki je voščila tudi soigralka Lea Mihevc, ki je pred dnevi prav tako praznovala rojstni dan. Ondina, ki v seriji Nemirna kri igra Lucijo Jerman je tedaj zapisal:"Sara pa Lucija sta v resničnem življenju najboljši prijateljici. Vse najboljše, kraljica." Med snemanjem sta se namreč močno povezali.

Preberi še Zvezdnica serije Nemirna kri praznuje rojstni dan

Ne zamudite serije Nemirna kri med ponedeljkom in petkom ob 20. uri na POP TV.

Nemirna kri Ondina Kerec Rojstni dan 30 let Lea Mihevc
Naslednji članek

Ljubljana konec oktobra postaja svetovna prestolnica plesa

SORODNI ČLANKI

Zvezdnica serije Nemirna kri praznuje rojstni dan

Radoš Bolčina iz Nemirne krvi o svojem liku: Vlogo jemljem z distanco

Nina Pušlar o naslovni pesmi serije: Priznam, da je bilo malo nemirne krvi

Nemirna kri: 'Nekaterih stvari v slovenskih serijah še nismo videli'

Uroš Smolej: Moj lik ni med najbolj simpatičnimi

Igralci Nemirne krvi so si skupaj ogledali prvo epizodo: Napeto je

  • Razvlažilnik
  • Puhalnik listja
  • Sesalnik
  • Plastična omara
  • Peč za kostanj
  • Radiator
  • Nadstrešek
  • Konvektor
  • Kamin
  • Set orodja
  • Regal
KOMENTARJI (4)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Amor Fati
07. 10. 2025 16.21
Samo za enkrat, pa nikdar več.
ODGOVORI
0 0
Valkidžija
07. 10. 2025 16.21
+1
Zvezdnica, o mater.
ODGOVORI
1 0
antimilan
07. 10. 2025 16.12
+1
zgleda 10 let več na sliki
ODGOVORI
1 0
Colgate
07. 10. 2025 16.08
+1
Ondina😍
ODGOVORI
1 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256