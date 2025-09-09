Svetli način
Operna mojstrovina Otello Giuseppeja Verdija navdušila občinstvo

Ljubljana, 09. 09. 2025 18.44

Ota Širca Roš , E.K.
Ena najveličastnejših opernih mojstrovin, Otello Giuseppeja Verdija s Shakespearovo zgodbo, ki raziskuje teme ljubezni, strasti, ljubosumja in laži ter jih združuje v nepozaben spektakel čustev, je tokrat v izvedbi Opere in baleta SNG Maribor v Cankarjevem domu navdušila občinstvo Festivala Ljubljana. Odlična zasedba in dva genija: Verdi in Shakespeare z vedno aktualno zgodbo.

"Aktualna je zagotovo zaradi spletk, ljubezni in različnih prevar, v katerih lik, ki ga pojem jaz, uporablja vsa možna orodja, vse kolege, da uniči Otella in Desdemono," je povedal operni pevec Luka Brajnik.

"Tekst osnovnega Shakespeara in potem kompozicija Verdija je res odlična kombinacija in to je tema, ki je od nekdaj in bo še naprej aktualna, in mislim, da bo ta res večna zgodba vedno aktualna," je dejala operna pevka Sabina Cvilak.

"Ker se vedno dotakne srca, vedno, tudi čez 100 let, ko se bomo ukvarjali z novostmi in umetno inteligenco, bo Verdi, posebej še ta opera, vedno aktualen," je povedal operni pevec Carlos Marcelo Ventre.

Imajo pa igralci pred nastopom posebne rituale. Operna pevka Sabina Cvilak prisega na kakovosten spanec, medtem ko operni pevec Carlos Marcelo Ventre pravi: "Seveda. Ne jem. Na dan nastopa, ne jem ničesar. Ena kava zjutraj, veliko vode in konec."

