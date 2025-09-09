Operna mojstrovina Otello Giuseppeja Verdija navdušila občinstvo

"Aktualna je zagotovo zaradi spletk, ljubezni in različnih prevar, v katerih lik, ki ga pojem jaz, uporablja vsa možna orodja, vse kolege, da uniči Otella in Desdemono," je povedal operni pevec Luka Brajnik.

"Tekst osnovnega Shakespeara in potem kompozicija Verdija je res odlična kombinacija in to je tema, ki je od nekdaj in bo še naprej aktualna, in mislim, da bo ta res večna zgodba vedno aktualna," je dejala operna pevka Sabina Cvilak.

"Ker se vedno dotakne srca, vedno, tudi čez 100 let, ko se bomo ukvarjali z novostmi in umetno inteligenco, bo Verdi, posebej še ta opera, vedno aktualen," je povedal operni pevec Carlos Marcelo Ventre.