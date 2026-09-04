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Domača scena

Operni pevci v središču Ljubljane izvedli flash mob in navdušili

Ljubljana, 04. 09. 2026 19.57 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Dobrodelni operni maraton

Tako kot vsak petek je tudi tokrat na ljubljanski tržnici dišalo po najrazličnejših okusih, ki so prihajali s stojnic Odprte kuhne. A to ni bilo povsem običajno petkovo popoldne v središču Ljubljane. Kar naenkrat gostu postreže pojoča natakarica, trenutek za tem se pojavi še tekačica, nato smetar in na koncu še pojoči turist, ki so prepevali najlepše melodije iz operne zakladnice.

Dogajanje na Odprti kuhni je za trenutek obstalo, kuharji so odložili kuhalnice, obiskovalci obstali v krogu okoli pevcev in Pogačarjev trg se je spremenil v oder najlepših opernih napevov. Mimoidoči so začudeno opazovali nepričakovano dogajanje, številni pa so trenutke lovili s svojimi pametnimi napravami in ob koncu vsakega napeva pevce nagradili z aplavzom.

V središču Ljubljane presenetili z dobrodelnim opernim flash mobom.
V središču Ljubljane presenetili z dobrodelnim opernim flash mobom.
FOTO: Aljoša Kravanja

Mimoidoča obiskovalka je povedala: "Bilo je zanimivo, malo drugačen dogodek, prava popestritev petkovega popoldneva. S prijatelji smo prišli na pijačo in se malo podružiti, nihče od nas ni pričakoval kaj takega." Ob pogledu po publiki si je bilo moč opaziti od začudenih pogledov, do ljudi, ki so se glasbi povsem prepustili in nekateri so celo zapeli. A dogodek ni bil namenjen zgolj popestritvi petkovega dogajanja na Odprti kuhini.

Med opernimi pevci, ki so izvedli flash mob, je bila tudi znana slovenska mezzosopranistka Irena Yebuah Tiran. Dogodek so pripravili v sodelovanju s programom Botrstvo v Sloveniji, ki deluje pod okriljem Zveze Anita Ogulin, njegov glavni namen pa je bil povabiti obiskovalce na Dobrodelni operni maraton, ki bo 13. septembra potekal skozi štiri dolenjske občine – Novo mesto, Šentjernej, Škocjan in Šmarješke Toplice, s startom pri Šoferski restavraciji na Otočcu, ciljem pa na Karlovškem trgu v Šmarjeti.

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