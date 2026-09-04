Operni pevci v središču Ljubljane izvedli flash mob in navdušili

Dogajanje na Odprti kuhni je za trenutek obstalo, kuharji so odložili kuhalnice, obiskovalci obstali v krogu okoli pevcev in Pogačarjev trg se je spremenil v oder najlepših opernih napevov. Mimoidoči so začudeno opazovali nepričakovano dogajanje, številni pa so trenutke lovili s svojimi pametnimi napravami in ob koncu vsakega napeva pevce nagradili z aplavzom.
Mimoidoča obiskovalka je povedala: "Bilo je zanimivo, malo drugačen dogodek, prava popestritev petkovega popoldneva. S prijatelji smo prišli na pijačo in se malo podružiti, nihče od nas ni pričakoval kaj takega." Ob pogledu po publiki si je bilo moč opaziti od začudenih pogledov, do ljudi, ki so se glasbi povsem prepustili in nekateri so celo zapeli. A dogodek ni bil namenjen zgolj popestritvi petkovega dogajanja na Odprti kuhini.
Med opernimi pevci, ki so izvedli flash mob, je bila tudi znana slovenska mezzosopranistka Irena Yebuah Tiran. Dogodek so pripravili v sodelovanju s programom Botrstvo v Sloveniji, ki deluje pod okriljem Zveze Anita Ogulin, njegov glavni namen pa je bil povabiti obiskovalce na Dobrodelni operni maraton, ki bo 13. septembra potekal skozi štiri dolenjske občine – Novo mesto, Šentjernej, Škocjan in Šmarješke Toplice, s startom pri Šoferski restavraciji na Otočcu, ciljem pa na Karlovškem trgu v Šmarjeti.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.