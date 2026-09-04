Operni pevci v središču Ljubljane izvedli flash mob in navdušili

Dogajanje na Odprti kuhni je za trenutek obstalo, kuharji so odložili kuhalnice, obiskovalci obstali v krogu okoli pevcev in Pogačarjev trg se je spremenil v oder najlepših opernih napevov. Mimoidoči so začudeno opazovali nepričakovano dogajanje, številni pa so trenutke lovili s svojimi pametnimi napravami in ob koncu vsakega napeva pevce nagradili z aplavzom.

V središču Ljubljane presenetili z dobrodelnim opernim flash mobom. FOTO: Aljoša Kravanja

Mimoidoča obiskovalka je povedala: "Bilo je zanimivo, malo drugačen dogodek, prava popestritev petkovega popoldneva. S prijatelji smo prišli na pijačo in se malo podružiti, nihče od nas ni pričakoval kaj takega." Ob pogledu po publiki si je bilo moč opaziti od začudenih pogledov, do ljudi, ki so se glasbi povsem prepustili in nekateri so celo zapeli. A dogodek ni bil namenjen zgolj popestritvi petkovega dogajanja na Odprti kuhini.

icon-chevron-right 1 8 icon-chevron-right Operni flash mob je bilo povabilo na dobrodelni operni maraton. Aljoša Kravanja

Operni flash mob je bilo povabilo na dobrodelni operni maraton. Aljoša Kravanja

Operni flash mob je bilo povabilo na dobrodelni operni maraton. Aljoša Kravanja

Operni flash mob je bilo povabilo na dobrodelni operni maraton. Aljoša Kravanja

Operni flash mob je bilo povabilo na dobrodelni operni maraton. Aljoša Kravanja

Operni flash mob je bilo povabilo na dobrodelni operni maraton. Aljoša Kravanja

Operni flash mob je bilo povabilo na dobrodelni operni maraton. Aljoša Kravanja

Operni flash mob je bilo povabilo na dobrodelni operni maraton. Aljoša Kravanja













