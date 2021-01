Optimisti nasmejali gledalce vse od Ljubljane do Los Angelesa

Ob pomanjkanju komedije v živo, je bilo že decembra jasno, da bosta premiera prve slovenske digitalne komedije Optimistiin druženje na VIP rdeči preprogi prvi, edini in največji družabni dogodek sezone. Da ju bodo gledali v večini evropskih držav, v Ameriki in Aziji, pa je presenetilo celo ustvarjalce. Zanimivost: premiero so gledali v 26 državah, število gledalcev v ZDA pa je bilo takoj za Slovenijo in Avstrijo. Iz Kalifornije sta ustvarjalce pozdravila tudiAnže KopitarinNika Kljun, s poti v Zakopanah so se javili smučarski skakalci s Cenetom Prevcem ...Optimisti pa so bili cel teden udarna medijska tema in trend #1 na družbenih omrežjih.

Vznemirjenje se je, kot rečeno, začelo stopnjevati že v dneh pred premiero, ko so povabljenci prejeli optimistične pakete, v katerem je bil tudi košček rdeče preproge, potem pa začeli na družabnih omrežjih tekmovati, kdo se bo za premiero s kavča domislil čim bolj zabavne oprave, obutve oz. aktivnosti. Pričakovanje je doseglo vrelišče, ko so ustvarjalci ustavili prodajo vstopnic za premiero, saj so želeli vsem gledalcem zagotoviti tudi tehnično čim boljšo izkušnjo.