Sredi belega dneva oropali znan slovenski par: 'To je tak šok'

Znana slovenska vplivnica Eva Centrih z umetniškim imenom Evina lepotilnica in partner Luka Radaković – Rale sta bila tarči roparjev. Zvezdnica je zgodbo delila na svojem Instagramovem profilu, kjer je opisala, da je bil "poskus ropa in srečanje z roparji ena najbolj stresnih stvari, ki jih človek lahko doživi". Med poskusom ropa sredi belega dneva sta bila oba v stanovanju – Rale je spal, Eva pa delala v pisarni.

Ko se je okoli 10. ure vrnila domov, je njen partner Rale še vedno spal, Eva pa je na računalniku opravljala službene zadeve. Ko je zazvonil zvonec, se ni javila, saj je bila prepričana, da gre za prodajalce izdelkov. "Šele kasneje sem dojela, da je zvok zunanjega zvonca in tega na najinih vhodnih vratih isti. Jaz vstanem od mize in počasi hodim do vrat, hkrati pa slišim, da se pred vrati nekaj dogaja, neki čudni zvoki. Malo sem postala in šesti čut mi je rekel, da bo nekdo prišel skozi vrata," je opisala.

Trojica – dva moška in ena ženska – so vlomili s kovinsko palico. "To je tak šok. Najprej se ustrašiš poka, potem orožja, orodja ... Jaz zagledam njih. Noge ti odpovejo. In oni, ko so me zagledali, so se obrnili in stekli proti hodniku," je opisala. Kot je še povedala, sta stekla za njimi, a jih nista uspela ujeti. Kjub temu pa jih je Eva uspela posneti.