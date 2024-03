'Osredotočati se moramo na izjemne ženske, potrebujemo vzor, kompas'

Ano Petrič, direktorico Centra starejših Notranje Gorice, so letos z rekordnim številom glasov bralci revije Jana izbrali za Slovenko leta. Med 11 nominirankami je bila tudi glasbenica Masayah in 95-letna ilustratorka Marjanca Jemec Božič, ki še ni odložila svoji barvic in čopičev. Prav posebno nagrado kipec častne Slovenke za vse čase pa je prejela velika humanitarka Anita Ogulin.

Novopečena Slovenka leta Ana Petrič že skoraj 20 let s svojimi dejanji spreminja področje socialnega varstva - bori se za pravice starejših in boljše pogoje dela zaposlenih v domovih. "Zame je Slovenka leta vsaka strežnica, negovalka, perica, receptorka, medicinska sestra. Kot sem že rekla, je zame to vsaka posameznica, ki je zaposlena v socialnem varstvu in za to prejema minimalno plačo. To je plemenito delo, fizično in psihično izjemno težko, premalo plačano in premalo cenjeno," je povedala zmagovalka.

Prireditev Slovenka leta poteka že 35 let, S pripravami začnejo poleti in končajo pozimi. Odločitev, katera ženska bo Slovenka leta v celoti prepustijo svojim bralcem. Letos so prejeli rekordno število glasov. "V teh časih, ko se svet dobesedno maje v temeljih, da se osredotočamo na dobre zgodbe, na izjemne ženske, ker v teh časih bolj kot kadarkoli potrebujemo nek vzor, nek svetilnik, kompas," je prepričana Melita Berzelak, urednica revije Jana.