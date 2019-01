Ostala brez besed: V lokalnem baru na Tajskem tudi Atomik Harmonik

"Šli smo v lokalni bar, menda edini bar na Rawaiu, ki res dobro dela skozi celo leto in ima največ gostov. V njem strežejo "lady boyi", bar pa je okrašen s številnimi zastavami s celega sveta, ki jih turisti verjetno puščajo tam. Zanimivo pa je, da v tem lokalu vrtijo tudi repertoar pesmi iz različnih držav. In očitno Slovenijo zastopa pesem Brizgalna brizga," je začela pripovedovati zgovorna Špela in dodala:"Po večerji smo sedeli v baru in sem zaslišala gasilsko sireno, ki je na začetku pesmi. Seveda smo bili zaradi navdušenja najbolj glasna miza." Po tem, ko so prijazni natakarji videli, da so zagreti za to pesem, je pristopil eden od "lady boyjev" in osvajal Gregorja: "Že cel večer ga je gledal in se šalil, da bi rad bil njegovo drugo dekle. Na koncu mu je slekel majico, jo vrgel na vrh droga, Grega pa je moral splezati ponjo in je bil zato nagrajen s pijačo. To je se dogajalo medtem, ko se je v baru vrtela Brizgalna brizga in bilo je res zabavno!"

Špela sicer ni povedala, da je prav ona izvajalka te pesmi, je pa prisotnim v baru to povedal prijatelj, zato so hitro poskrbeli, da je imela v rokah mikrofon: "Drugi del pesmi sem zapela tudi v živo im to je bil eden boljših žurov - ne samo na Tajskem, tudi na splošno."