Ota Širca Roš in Borut proslavljala v kraju, kjer sta se spoznala

"No, srečno sva zvozila razvpito usodno sedmo leto, zdaj greva do konca, kar sva rekla, sva rekla (nasmeh), " je v svojem simpatičnem stilu povedala voditeljica rubrike POP In Ota Širca Roš , ki se je z družino pred dnevi odpravila na Bol, kjer sta se z možem Borutom Širco tudi spoznala.

"Obletnico sva proslavila na Bolu, kjer sva se pred 22 leti tudi spoznala. Šla sva na prijetno večerjo čisto sama in v miru ... Kar je pravzaprav največ vredno, ko si enkrat starš dveh neumornih razgrajačev. Prav kakšne proslave ali zabave do jutranjih ur si nisva mogla privoščiti, čeprav sta na morju z nami nona in nono, ki sta popazila na otroka ... Najmlajši Zar je namreč edini v družini, ki se drži točne ure: ob šestih zjutraj je kar on budilka, brez možnosti dremeža. Njegov brat Prem pa potegne spanec tudi do 9.30, če je treba, ko gre Zar že na dopoldansko spanje," pove mamica dveh fantkov, ki sta si, kot kaže, zelo različna.

Ota nam je še zaupala, da se ji bo kmalu iztekla porodniška in da se vrača na svoje staro delovno mesto. "Na delovno mesto se vračam v torek, 7. julija. V ponedeljek še praznujemo Zarov prvi rojstni dan, potem pa skočim nazaj v morje sveta zabave, ki je žal ta hip precej okrnjeno. Vseeno se veselim vrnitve med sodelavce, prijatelje in v malo drugačen ritem, žal tudi drugačne razmere, kot so bile ob mojem odhodu. Ampak močno verjamem, da nas bo stanje, v katerem smo, naredilo močnejše, kriza je kot burja, razpiha prah, ampak ga tudi odpihne, žal pa tudi kaj razbije. Če ostanem pri otoški metaforiki: komaj čakam bonaco in verjamem, da bo prišla kmalu," je optimistična priljubljena voditeljica, ki se je te dni na Bolu srečala s svojo novinarsko kolegico in sodelavko Anjo Komučar, ki je tudi na dopustu. In to dokazuje, da tudi če trenutno v službi nista skupaj, sta v stikih in so se med njima spletle tudi dobre prijateljske vezi.