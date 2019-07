Ota Širca Roš iskreno o porodu in izbiri sinovega imena

Ota Širca Rošnam je zaupala, da sta se prvi in drugi porod zelo razlikovala: ''Šele po drugem porodu vem, kako težkega sem imela prvič,'' je za 24ur.com povedala Ota, za katero v ljubljanski porodnišnici zelo lepo skrbijo. Še posebej pa je zadovoljna z osebjem v porodni sobi: ''Sploh babica je bila carica.''

Med drugim je še dejala, da je bil njen mož Borut Šircaves čas zraven in da brez njegove podpore ne bi šlo tako gladko. Novega družinskega člana se je še posebej razveselil triletni Prem, ki je zdaj dobil bratca Zara, s katerim se bo lahko igral.

''Zar in Prem sta se že spoznala, si izmenjala darila in bojim se, da ga bo Prem en dan od navdušenja in silne ljubezni zmečkal ... (spontan nasmeh)'' pove 40-letna Ota, ki že nestrpno čaka, da bodo kot štiričlanska družina ustvarili še več čarobnih trenutkov.