Oto Pestner med koncertom doživel srčni infarkt

Oto Pestner je včeraj v Rogaški Slatini nastopal pred polno dvorano na otvoritvenem koncertu Aninega festivala. Nastopa žal ni izvedel do konca, saj je tik pred koncem doživel srčni infarkt. Njegov menedžer Gregor Karer je za naš portal sporočil, da se je Oto zgrudil po drugem bisu, ko je prišel na oder zapeti še zadnjo pesem. "Sreča v nesreči je bila, da je bilo med publiko zdravstveno osebje, ki mu je takoj priskočilo na pomoč," je dejal in dodal, da je ključno vlogo pri takojšnji prvi pomoči odigral tudi defibrator, ki je bil v dvorani, zato so lahko takoj začeli z oživljanjem. Na kraj dogodka je prišlo tudi reševalno vozilo, ki je Pestnerja odpeljalo v bolnišnico, kjer trenutno okreva in je po besedah Karerja že izven smrtne nevarnosti. "Oto okreva v bolnišnici v Mariboru, ne vemo pa še, koliko časa bo tam."