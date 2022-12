Otroci, ki jih je prineslo leto 2022

Leto 2022 je v svetu slavnih tako na domači kot na tuji sceni prineslo veliko podmladka. Nekateri zvezdniki so se prvič preizkusili v starševski vlogi, medtem ko so drugi povečali svojo družino za novega člana, ki je postal mlajši bratec ali sestrica. Spomnimo se, katerim zvezdnikom je v letošnjem letu življenje popestril otroški jok.

Za slovenskimi estradniki je pestro leto. V začetku leta je novinarka oddaje Svet na Kanalu A Tjaša Petrič Cvet rodila prvega otroka. Z možem Žanom Cvetom sta dobila sina Vaneta. Pevec Gašper Rifelj in plesalka Maja Geršak, ki sta se spoznala v šovu Zvezde plešejo, v katerem sta bila soplesalca, sta marca dobila drugega otroka, dečka Frana. Mesec kasneje se je prvega otroka razveselila Kaja Vidmar, prav tako tekmovalka plesnega šova Zvezde plešejo, ki sprva ni potrdila identitete očeta njene hčere Viktorije. Kasneje sta se z nogometašem Šimetom Vrsaljkom odločila, da svoje zveze več ne bosta skrivala in na družbenih omrežjih večkrat ponosno pokazala fotografije svoje srečne družine.

Maja je prvič postala mamica še ena tekmovalka našega šova Sara Rutar. Zmagovalka kuharskega tekmovanja MasterChef Slovenija je s partnerjem Dejanom Gajićem izrekla dobrodošlico prvorojencu Gabrielu. Prvič je očka postal še zmagovalec šova Slovenija ima talent Jernej Kozan, ki je sinu dal ime Inaj. Julija je slovenska igralka Tina Potočnik Vrhovnik, ki jo lahko spremljamo v seriji Za hribom, rodila drugega otroka. Kot je razkrila na svojem Instagramu, je deklico, ki sta ji z možem nadela ime Kalindi, rodila doma.

Štorklje so pridno letele tudi na tujem. Januarja sta zakonca Nick in Priyanka Jonas sporočila, da sta s pomočjo nadomestne mame dobila prvega otroka, razveselila sta se hčere Malti. Nekaj dni kasneje je igralka Julia Stiles z možem pozdravila drugega otroka, fantka Arla. Starša sta drugič postala tudi igralec Jason Statham in manekenka Rosie Huntington-Whiteley, njun sin Jack Oscar je postal veliki bratec sestri Isabelli James.

Februarja se je povečal klan Kardashian-Jenner – Kylie Jenner je namreč povila sina, ki mu je sprva dala ime Wolf, nato pa sporočila, da mu je ime uradno spremenila. "Najinemu sinu ni več ime Wolf. Res sva čutila, da to ni on. To sem vam želela sporočiti, saj povsod opažam omembe njegovega imena," je mesec po sinovem rojstvu zapisala v zgodbi na Instagramu. Wolfovo novo ime je še danes skrivnost. Začetek februarja se je razveselil novega družinskega člana tudi slavni televizijski voditelj Anderson Cooper. Po sinu Wyattu je dobil še enega sina, ki ga je poimenoval Sebastian Luke Maisani-Cooper. Konec meseca je v medijih odjeknila novica, da je v starševske čevlje prvič stopila igralka Jennifer Lawrence, ki je sina z možem Cookom Maroneyjem poimenovala Cy.

Aprila sta starša prvič postala igralec Shia LaBeouf in manekenka Mia Goth. Tragična novica je nato prišla iz športnega sveta. Družina nogometaša Cristiana Ronalda se je namreč soočila s težko preizkušnjo – Georgina Rodriguez je rodila dvojčka, sina in hčer, a je sin med rojstvom umrl. Zvezdnik je tragično novico sporočil na družbenem omrežju, kjer je zapisal, da je to največja bolečina, ki jo lahko kot starš občutiš, toda družini rojstvo hčerke daje moč, da preživijo te težke trenutke.

Maja je očka drugič postal pevec Ed Sheeran, ki je z novico presenetil, saj javnost ni vedela, da je bila njegova žena Cherry Seaborn noseča. Njuna enoletna hči Lyra Antarctica je dobila sestrico Jupiter Seaborn. Skrivaj je postal očka tudi Post Malone, ki je veselo novico sporočil kar voditelju Howardu Sternu v njegovi radijski oddaji. Glasbeni svet je nato dobil še en podmladek – po drzni modno obarvani nosečnosti je Rihanna z raperjem A$AP Rockyjem dobila sina. Medtem je prvič v očetovsko vlogo stopil še hrvaški pevec Petar Grašo, ki je z ženo Hano Huljić dobil deklico. Julija sta Quentin Tarantino in njegova žena Daniella pozdravila drugega otroka, punčko, ki je postala sestrica prvorojencu Leu, drugega otroka pa sta dobila tudi Joe Jonas in Sophie Turner. Poleti so se veselili na britanskem dvoru, saj se je Pippa Middleton, sestra valižanske princese Kate Middleton, s soprogom Jamesom Matthewsom razveselila deklice. Avgusta je svojo družino povečala še ena članica klana Kardashian-Jenner, ki se je z nekdanjim partnerjem Tristanom Thompsonom razveselila drugega otroka, ki se je rodil s pomočjo nadomestne matere. Njuna štiriletna True je dobila mlajšega bratca, čigar ime še vedno ni znano.

icon-expand Rihanna in ASAP Rocky sta se letos razveselila dečka. FOTO: Profimeda

V začetku septembra je očka tretjič postal 58-letni igralec Nicolas Cage, ki je z ženo Riko Shibata dobil deklico. Zvezdnik ima iz prejšnjih dveh zvez še dva sinova, 31-letnega Westona in 16-letnega Kal-Ela. Novembra je z novico, da je postala mama, presenetila Rebel Wilson, ki je deklico s partnerico poimenovala Royce Lillian, rodila pa jo je nadomestna mama. Nekaj dni kasneje so vesele novice prišle tudi od naših sosedov – nekdanja hrvaška atletinja Blanka Vlašić se je s soprogom, belgijskim novinarjem Rubnom Van Guchtom, razveselila sina Monda. Istega meseca je povila igralka Michelle Williams, ki je tretjič postala mama. Medtem sta že sedmega otroka dobila Hilaria Baldwin in Alec Baldwin, ki je očka postal osmič, saj ima z zakona s Kim Basinger še hčer Ireland. Leto 2022 je bilo plodno predvsem za Nicka Cannona, ki je letos pozdravil kar štiri otroke s štirimi različnimi ženskami – Rise Messiah z Brittany Bell, Beautiful Zeppelin z Abby De La Roso, Legendary Love z Bre Tiesi in Onyx Ice Cole z LaNisho Cole. Televizijski voditelj bo kmalu očka še dvanajstič, saj z Alysso Scott, potem ko je lani njun sin Zen izgubil bitko z rakom, pričakujeta drugega otroka.