Otroci znanih Slovencev prvič v šolske klopi

Prvi šolski dan je tako za starše kot za prvošolčke pomembna prelomnica. Z znanimi Slovenci in Slovenkami smo poklepetali, kako so potekale priprave na šolo in kako se oni spominjajo svojega prvega odhoda v šolo.

Čas hitro teče in še preden se dobro zaveš, gre otrok že v prvi razred. Začetek šolskega leta predstavlja življenjsko prelomnico za vso družino. Prvi šolski dan je posebno pomemben za tiste, ki prvič sedejo v šolske klopi, za njihove starše pa zahtevna naloga, kako jih pripraviti na nove izzive. Preberite si, kaj o tem pravijo znani Slovenci, katerih otroci bodo prvič zakorakali skozi šolska vrata. Marli, hčerka igralke Tjaše Železnik je do konca izkoristila poletne počitnice in se že zelo veseli, da prestopi šolski prag. "Moja hčerka se prvega šolskega dne zelo veseli. Vsega se veseli. Predvsem pa po moje prijateljic, s katerimi je bila skupaj že v vrtcu in gredo skoraj vse na isto šolo. Mislim, da ne potrebuje posebnih priprav, že kar nekaj časa se mi zdi, da je zrela za šolo. Šolske potrebščine so pripravljene. Šolsko torbo je dobila za darilo od svoje tete in si je ni izbrala sama. Je pa tako lepa, da ji je bila seveda takoj všeč, saj se sveti, na njej pa so samorogi," je za 24ur.com o pripravah na prvi šolski dan povedala Tjaša Železnik, ki posebnih nasvetov ob tej priložnosti svoji hčerki ne bo dejala, saj sta se o tej temi že veliko pogovarjali: "Vedno spodbujam njeno radovednost, ustvarjalnost, željo po učenju, pa seveda empatijo in odgovornost."

Prvošolka Tjaša Železnik FOTO: osebni arhiv

Priljubljena igralka je z nami delila tudi spomin iz leta 1981, ko je s sedmimi leti prvič odšla v šolo: "Zelo dobro se spomnim svojega prvega šolskega dne, spomnim se novih obrazov, veselja, pričakovanja, čokoladne torte, rumene rutke okrog vratu, fotografiranja pred šolo, super je bilo (nasmeh)."

Denis Avdić FOTO: POP TV

Med letošnjimi prvošolci bo tudi 6-letni Tim, prvorojenec voditelja šova Znan obraz ima svoj glasDenisa Avdića. "Prvega šolskega dnese že veselimo. Smo že kupili vse, kar potrebuje. Zelo ga zanimajo vesolje in planeti, zato si je kot prvo šolsko torbo izbral takšno, na kateri je, seveda, raketa. On itak ne ve, kaj ga čaka. Se pa zanj ne bojim, ker vem, kakšen karakter je. Bolj se bojim zase, ker ne vem, kako se bom soočil s tem novim obdobjem. (smeh) Ampak bomo šli sproti in videli, kar bo bo in se bomo sproti soočali s tem," je pred začetkom šole povedal Denis, ki ima lepe spomine na svoje šolske dni. "Prvi štirje razredi so itak samo neko igranje. Prve štiri razrede sem še v Bosni obiskoval, kasneje pa sem prišel v Slovenijo. Bil sem še pionirček. Luštno je bilo."

Tinkara Fortuna z družino FOTO: osebni arhiv

Prvega šolskega dne se veselijo tudi pri Tinkari Fortuna. Tinkare se širša javnost spomni kot članice nekoč izredno popularne skupine Bepop, spomladi pa je tekmovala v šovu Zvezde plešejo. Po dolgoletni redni službi se je lansko leto odločila za samostojno podjetniško pot, trenutno pa največ časa posveča aktivnostim v zvezi s promocijo svoje 1. otroške knjige FORTUNA- Planet iger. Kljub vsem obveznostim pa je v prvi vrsti mama treh deklic. Najstarejša Taja začne obiskovati 9. razred, 4-letna Flora ostaja v vrtcu, Vita pa je letos prvošolka.

11-letna Tinkara s svojim takratnim kužkom Ogyjem FOTO: osebni arhiv

"Prvega šolskega dne se Vita izredno veseli in že nestrpno čaka, da izve, kdo bodo njeni sošolci. Šolsko torbo si je izbrala sama in zelo ji je všeč. Je črno-roza barve, z motivom konja. Je zelo zvedava deklica in ima lep vzor svoje starejše sestre, ki je res izredno samostojna pri vseh obveznostih v zvezi s šolo, predvsem pa oba z možem poudarjava, da je šola super, saj se imajo luštno in se vsak dan naučijo kaj novega," je za 24ur.com o pripravah na šolo povedala Tinkara, ki tako kot vsaka mama želi za svojega otroka le najboljše. Ob tej pomembni prelomnici pa je svoji prvošolki dala tudi koristen nasvet: "Naj se ima lepo in naj se vsak dan kaj novega nauči. Predvsem pa, da naj ostane celo življenje zvedava, prijazna in sočutna do soljudi. Predvsem pa nočem, da jo definirajo in oblikujejo ocene, ampak tiste pristne in vseživljenjske vrednote, ki štejejo največ."

Lea Sirk FOTO: Miro Majcen

Tudi pevkaLea Sirk,ki se nam bo to jesen na POP TV prvič predstavila v vlogi žirantke šova Znan obraz ima svoj glas, bo svojo starejšo hčerko Ael pospremila v prvi razred osnovne šole: "Ael se delno veseli, jaz pa se sploh ne veselim, ker je to neki dodatni stres. Veliko smo namreč okoli, jaz bom zdaj odsotna še ob nedeljah, zato bo treba narediti red. Načrt je, da vse naredimo do sobote, da bodo nedelje namenjene igranju.''

Čeprav jo zaradi novih obveznosti rahlo skrbi, kako bo svoje delo usklajevala s časom, ki bi ga rada namenila hčerki, dodaja, da so spomini na njene prve šolske dni precej bolj sproščeni: "1. septembra imam rojstni dan, zato sem bila vedno tista vesela, drugi okrog mene so bili poklapani."

V prvi razred bo letos zakorakala tudi Sofia, hčerka igralkeIve Krajnc Bagola in kreativnega direktorja Pristopa Aljoše Bagole. "Prvega šolskega dne se pri nas doma najbolj veseli Sofia. To je zagotovo pomembna prelomnica zanjo. Mislim, da bolj ona mene pripravlja na ta pomemben dan (smeh). Pogovorili smo se in strinjali, da bo super. Najbolj se veseli druženja ter novih sošolcev in sošolk. Šolsko torbo si je izbrala sama, smo pa iskali po smernicah, ki so nam jih dali v šoli," je povedala Iva, ki se svojega prvega šolskega dne ne spominja prav dobro: "Ne spomnim se ga preveč, vem pa, da sem šla v prvi razred z veseljem, in s torbo, ki je nisem želela (smeh)."