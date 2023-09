Otroci znanih Slovencev se vračajo v šolo, Dragićev sin se veseli sošolcev

Zoran Dragić se je oglasil kar s svetovnega prvenstva v košarki, ki trenutno poteka na Japonskem, in za naš portal dejal, da njegov sedemletni sin ni preveč navdušen nad dejstvom, da mora nazaj v šolske klopi. " Marko se šole prav nič ne veseli, zato ni prav nič užival v nakupu potrebščin in opremljanju le-teh. Zelo pa se veseli ponovnega druženja s sošolci. Danes zjutraj me je presenetil z izjavo, da pa on komaj čaka, da se začne šola, ker je potem vedno bližje krompirjevim počitnicam," je povedal v smehu in dodal, da se medtem šole veliko bolj veseli njegova petletna hči, a bo morala nanjo še eno leto počakati. " Ana je z navdušenjem pomagala pri zavijanju zvezkov, seveda od Marka, kajti ona gre v šolo šele naslednje leto."

Voditeljico POPIN-a Oto Širco Roš so priprave na prvi šolski dan, ki jih je imela s sinom, spomnile na svoje šolske dni. "Ravno danes sva s Premom zavijala zvezke in podpisovala vse šolske potrebščine. Hecno, ko sva to počela, je Prem rekel: 'Mami, a veš da je prav isti vonj kot lani. Pa zmeraj me ta vonj, ko odprem knjigo ali pa pobarvanke, spomni na to, kako sva lani ovijala zvezke.' Hecno zato, ker ravno ta vonj po novih knjigah in zvezkih tudi mene odpelje v preteklost, v prve šolske dneve, in mi rahlo zbudi tisto vznemirjenje nekje v ozadju." Dodaja, da se Prem 1. septembra veseli zaradi prav posebnega razloga. "Prem se šole veseli, veseli se prijateljev, druženja, novih učiteljev, celo novega znanja, komaj namreč čaka na pisane črke. No, ampak najbolj pa se veseli prvega šolskega dne, ker dobi prvo čisto svojo domačo žival ... no, žuželko ... pravzaprav štiri – paličnjake. Kaj hočem, saj pravijo, da je ljubezen različnih barv in oblik."

Simon Vadnjal, glasbenik in voditelj POPINA-a, je pred začetkom novega šolskega leta hčeri pokazal, kako priti do šole z avtobusom. "Hčerka Miša Zarja me je te dni pooblastila za vodnika po trasi Ljubljanskega potniškega prometa (smeh). Ker pri vstopu v šesti razred osnovne šole menja lokacijo šolanja, se bo ob slabem vremenu v šolo peljala z avtobusom. Tako sva se zapeljala po trasi nove poti, hkrati pa sem obujal spomine na moje osnovnošolske podvige, saj sem obiskoval isto osnovno šolo na Viču, kjer bo šolske klopi gulila tudi starejša hči." Dodal je, da medtem za estetski del priprav (zvezki, ovitki, izbira aktualne peresnice) ni dobil pooblastila hčerke. "Za to sta poskrbeli z mamo."