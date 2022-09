Otroci znanih Slovencev zakorakali v novo šolsko leto

Ana Žontar Kristanc se je z družino pred kratkim preselila v novo hišo, september za njih prinaša kar nekaj sprememb in novosti. Za naš portal je voditeljica, avtorica in vplivnica ob začetku novega šolskega leta povedala: ''Izjemno se veselimo, da se šola začne, ker smo na novi lokaciji šele en mesec in otroka ne poznata nobenih vrstnikov, ki živijo tukaj okrog. Tako sta bolj ali manj doma, ko imam delo, sem skupaj z njima, kar je zelo pestro.'' Dodala je, da sta tudi otroka naveličana ostajati doma, tako se cela družina močno veseli, da padejo v šolski ritem.

Ana je mama dveh fantkov, Liama, ki je julija praznoval 6. rojstni dan, Timon pa je osem svečk na torti upihnil maja. Prve priprave na novo šolsko leto so že opravili: ''Oba bosta menjala šolo in zaenkrat sta navdušena in komaj čakata, da se vse skupaj začne, imamo že vse pripravljeno, torbe so pripravljene, v nabavo za šolske potrebščine smo šli, tako da se veselimo četrtka in se veselimo petka, in da potem najdemo normalen ritem v novi hiši.'' Kot mama tudi Ana priznava, da jo ob misli na šolo malce stiska: ''Moj najmanjši otroček gre v prvi razred in v 'hecu' pravim, da ko gredo enkrat vsi otroci v šolo, nisi več mlada mamica, ampak stara 'mtka','' je dodala v smehu.

Kulinarična navdušenka se ob tem zaveda, da vstop v šolski sistem spodbudi zavedanje o tem, kako veliki so že otroci: ''Definitivno čutim in se zavedam dejstva, da sta res hitro zrastla in bosta tako že oba v šoli, po drugi strani pa smo trenutno v enem najlepšem obdobju, kjer onadva dobro spita, se dobro razumemo, se lahko fino pogovarjamo, gremo v kino, se več družimo in se igramo družabne igrice, mi je všeč ta starost.'' In dodala: ''Ni kaj, otroci zrastejo.''

Svetlana Dragić, soproga košarkarskega reprezentanta Zorana Dragića, bo v novem šolskem letu v drugi razred pospremila sina Marka, rojenega ob koncu leta 2015. Za naš portal je povedala: ''Na žalost se Marko vse prej kot veseli šole, kar me niti ne čudi, ker zelo težko sedi pri miru. Drugače pa obiskuje šolo na Brodu.'' Dejala je, da predpriprave na novo šolsko leto v zgodnjih razredih še niso tako zahtevne: ''Kar se samih priprav glede potrebščin tiče, nič kaj posebnega. Letos gre v drugi razred in zaenkrat ni veliko zvezkov in ostalih potrebščin, ki bi jih potrebovali, zato nismo imeli veliko dela.''