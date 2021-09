Otroci znanih Slovenk: kdo so prvošolčki in kdo je pravi knjižni molj?

Šolski dan je za prvošolčke in njihove starše velika prelomnica. Tudi med našimi znanimi imeni iz sveta zabave in kulture je nekaj ponosnih staršev, ki bodo svoje otroke prvič pospremili do šolskega praga. Preberite si, kdo si bo na rame prvič nadel šolsko torbo in kako so potekale priprave na ta pomemben dan.

Natalija Verboten in prvošolček Oskar

Za pevko Natalijo Verboten bo letošnje šolsko leto prav gotovo nekaj posebnega, saj bo v šolske klopi prvič sedel tudi njen drugorojenec Oskar. Njegov najstarejši brat Max pa gre že v šesti razred. "Oba se veselita šole, Oskar se še posebej veseli prvega šolskega dne, seveda je k temu pripomogel veliki starejši brat, ki že od nekdaj rad hodi v šolo, zanima ga ogromno stvari, je zelo radoveden, vedoželjen, rad je v družbi sošolcev ... Tako da je podobno tudi z Oskarjem. Oskar že pozna sošolce, razredničarko in učiteljico, ki ga bosta učili. Pozna vse številke, črke, nekaj že računa ... Naučili smo ga, kolikor je sam želel. Komaj čaka, da bo napočil prvi šolski dan. Pred dnevi je dobil osebno pošto iz domače OŠ – povabilo prvošolcu Oskarju – in ga od veselega pričakovanja non stop nosi naokoli po hiši," je o pripravah na prvi šolski dan za 24ur.com povedala Natalija, ki je še razkrila, da bo Max imel šolsko torbo od lani, Oskar pa si je torbo izbral z motivom zmaja Črni bes iz risanke Kako izuriti svojega zmaja, ki jo zelo rad pogleda. Šolske potrebščine in torbo so naročili že junija po spletu, otroka pa sta si izbrala motive na zvezkih, barvice in vse potrebno. Po pevkinih besedah pa se oba zelo, zelo veselita šole: "Vsega se veselita. Max zelo rad hodi v šolo, Oskar pa je rad obiskoval vrtec, oba imata zelo pozitivni izkušnji in se nasploh veselita šolskega leta." Za vse starše pa je ta hip zagotovo velika skrb, ali se bodo njihovi otroci lahko šolali v šolah ali bodo spet na nek način, odvisno od ukrepov proti covidu-19, prisiljeni v šolanje na daljavo. "V življenju je treba biti prilagodljiv in v tem duhu ne želim delati nepotrebnega stresa svojima sinovoma glede obiskovanja šole, saj na to nimam vpliva – vse je odvisno od epidemiološke slike, če bodo razmere dopuščale, da bodo šole odprte, bosta hodila v šolo, če pa ne, se bomo pa prilagodili v skupno dobro in se učili na daljavo, zdaj že imamo izkušnje, naša domača šola je odlično organizirana, tako da bo delo potekalo tekoče kot doslej," je pevka delila svoje razmišljanje.

Natalija Verboten s sinovoma – starejšim Maxom in mlajšim Oskarjem

Igralka Tjaša Železnik ima doma 8-letno hčerko Marli, ki že nestrpno čaka, da zakoraka v tretji razred. "Zelo se veseli šole, predvsem sošolcev in novih učiteljic, mislim, da jih je med počitnicami kar pogrešala. Šolska torba bo ista, kot je bila lani, vijolična z belimi zvezdicami. Iskreno ji to, kakšno šolsko torbo ima, ne pomeni prav veliko. Ta ji je sicer všeč, zanjo je bolj pomembno, da dobro opravlja svojo funkcijo, je prostorna in praktična (nasmeh). Šolske potrebščine nakupiva skupaj, ampak vse potrebno za tretji razred sva kupili že v prvi polovici počitnic, tako da imava že nekaj časa vse pripravljeno," je za 24ur.com dejala priljubljena igralka, ki je tudi sama vzhičena pred začetkom nove gledališke sezone v Mestnem gledališču ljubljanskem. Predvsem že nestrpno čaka pogled z odra na polne dvorane, ki so v zadnjem letu (prevečkrat) samevale.

Tako kot za opravljanje svojega poklica si močno želi, da se bo njena edinka lahko normalno šolala v šolskih klopeh: "Mislim, da se to, da bi bila šola spet na daljavo, ne sme ponoviti. Izkazalo se je, da ta način za sabo potegne preveč slabega, od zaostanka v znanju, slabše fizične kondicije, duševnih stisk otrok, razvoja odvisnosti od elektronskih naprav ... Ta način tudi poglablja razlike med otroki, saj nimajo vsi enakih možnosti. Sicer pa so mnogi strokovnjaki na to temo povedali že marsikaj in upam, da se bo njihovo mnenje tokrat upoštevalo in da šol ne bodo več zapirali. Moja hči sicer s šolskimi obveznostmi v času šole na daljavo ni imela težav, pojavile pa so se psihične stiske, zelo se je poznalo, da ji manjkata družba vrstnikov in dinamika šolskega okolja." Je pa deklica po mami podedovala tudi ljubezen do knjig, saj je pravi knjižni molj: "Rada ima knjige, ogromno bere, če štejem k njenim poleti prebranim knjigam tudi stripe, jih je prebrala skoraj sto. Še vedno pa ji zvečer berem tudi jaz, trenutno Dvojčici, Petra Pana, grške mite za otroke ..."

Tudi za podjetnico in vplivnico Hajdi Korošec Jazbinšek je letošnje šolsko leto pomembno, saj bo doma imela dva šoloobvezna otroka. Najmlajši Evan si bo nadel šolsko rutko, starejši Dante pa vstopa v drugi razred. "Zelo se že veselita, sploh Evan, ki bo letos šel v prvi razred in je poln pričakovanj. Dante pa letos vstopa v drugi razred in se zelo veseli ponovnega snidenja s svojimi sošolci. Dante bo imel še lansko šolsko torbo, Evan pa se je odločil za modro-zeleno kombinacijo kamuflažnega vzorca. Tukaj prepuščam odločitev njima, saj je pomembno, da se dobro počutita. Tako sta si tudi sama izbrala zvezke in vse ostale pripomočke. Se mi zdi pomembno, da izbiro prepustim njima in da so jima všeč. Vse nakupe pa smo opravili kar prek spleta in moram omeniti, da je bilo prav zabavno," je o pripravah spregovorila simpatična Celjanka.

Hajdi Korošec Jazbinšek s sinom.

Ob tem pa je še dodala: "Najbolj se veselita prijateljev. Družba in socializacija sta v tem obdobju izjemnega pomena in zelo si želim, da bodo šole glede na razmere čim dlje odprte." Z nami pa je delila tudi skrbi, če bi šolanje znova potekalo od doma: "Seveda me skrbi, saj je to izjemno naporno za nas starše in zelo težko za otroke. Prihajajo hladnejši dnevi in za tako majhne otroke, ki potrebujejo družbo in gibanje, je to, da so vključeni v šolo in dejavnosti, izjemnega pomena. Sicer je, ko smo bili doma, zelo pomembno, da se ustvari neka dnevna rutina in tako je mož delal od štirih zjutraj do dvanajstih – toliko da sem z Dantejem oddelala šolske obveznosti, potem sva zamenjala vlogi. Sedaj bosta v šoli dva otroka in vsak od naju vodi svoje podjetje, zato naju upravičeno skrbi, ker takšnega tempa dolgo ne moreš zdržati."

Pevka in podjetnica Tinkara Fortuna, ki smo jo spoznali v šovu Popstars kot članico skupine Bepop, je mama treh hčera. Najstarejša Taja bo kmalu dopolnila 16 let in gre v 2. letnik srednje šole, 8-letna Vita bo zakorakala v 3. razred, najmlajša, 6-letna Flora, pa bo letos prvič sedla v šolske klopi. "Flora se prvega šolskega dne zelo veseli, saj bo ponovno videla svoje prijatelje. Predvsem se veseli novih dogodivščin in druženja s prijatelji. Že vrsto let imam navado potrebščine za naslednje šolsko leto kupiti že konec junija in vedno gredo hčerke zraven in si potrebščine izberejo same," je o pripravah na šolo povedala skoraj vedno nasmejana mamica treh hčera.

Tinkara Fortuna z družino

Tako kot vse starše pa tudi Tinkaro skrbi negotova jesen: "Navijamo seveda za to, da bi skozi celotno šolsko leto otroci lahko ostali v šoli. V kolikor bo prišlo do šolanja od doma, pa sem tudi pripravljena in se bom prilagodila ter zorganizirala svoje delo tako, da nam bo ponovno uspelo tudi čez to dogajanje. Seveda pa navijam, da bi se vse to obdobje z ukrepi, epidemijo čim prej končalo in da bi se življenje čim prej vrnilo na prave tirnice za vse nas. Sama se namreč v največji meri ukvarjam ravno s projekti, ki so povezani z nastopi, druženjem z ljudmi, snemanji, veliko delam z otroki in za otroke, kar pa je prek računalnika in Zooma oteženo oz. nima prave vrednosti. Zato želim vsem predvsem zdravja, veliko radostnih in srčnih trenutkov ter razumnih odločitev."