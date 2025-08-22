Otvoritev 18. Panča poskrbela za salve smeha

Večer je odprla eno od treh odkritij letošnje Akademije Panč, Irene Pahor , katere debi je podprl tudi avtobus navijačev iz italijanskega zamejstva, ki so s svojo pozitivno razigranostjo za seboj potegnili celo dvorano in odlično pripravili teren za naslednjega komika in mojstra imitacij, Jurija Kalužo , ter vse, kar je sledilo do konca.

Polnoletni Panč je odlična priložnost tudi za pogledovanje h koreninam. Gostitelj Andrej Težak - Tešky in staroste scene so občinstvo z zabavnimi anekdotami spomnili, kako je bilo ustvarjati prve festivale in predstave, ko komiki še niso bili take zvezde, kot danes. Prestavo višje je dogajanje dvignil Klemen Bučan s prigodami iz družinskega življenja in nepričakovano finalno točko z igranjem na orglice.

Dogajanje pa je vrhunec doseglo z nastopom glasbeno-komičnega dvojca Jure in Mark, ki sta pred leti na Panču že nastopala kot ogrevalca, poznate ju tudi iz šova Slovenija ima talent, tokrat pa sta kot as iz rokava odlično nadomestila izostanek Francija Keka.

Zaključek prvega dne pa je bil rezerviran za veliko vrnitev Tina Vodopivca. Prav on je bil pobudnik festivala Panč, ki sta ga debelo desetletje organizirala s Teškym, po njegovem slovesu je v velike čevlje uspešno stopila Maja Monrue, Tin se je posvetil snemanju filmov, po petih letih pa je bil že skrajni čas, da se vrne na mesto zločina.

In vrnil se je z okrepitvijo. Na odru ga je z zabavnimi intervencijami na klavirju spremljal grammyjevski nominiranec Leon Firšt, s katerim sta se spoznala ravno ob snemanju filma Nekaj sladkega. Njun nastop je bil zelo osvežilen, na oder je priletel nedrček, navdušila je intervencija ob kateri so se spomnili na 'golobčka' s koncerta Coldplay, iztekel pa se je s skečem, v katerem so obdelali domače poletne glasbene zdrahe, ko so se na oder vrnili Jure in Mark, Tešky ter drugi nastopajoči.