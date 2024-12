Otvoritev razstave RogExpo s skupnostnim krožnikom

Izdelke, ki so na ogled v vseh nadstropjih Centra Rog, so ustvarili tako ljubiteljski izdelovalci kot profesionalni oblikovalci in oblikovalke, razstavljeni pa so tudi skupinski izdelki, ki so nastajali v sproščenem vzdušju večernih krožkov – od klekljanja do eksperimentiranja z biomateriali. "Še posebej bi izpostavila skupnostno tapiserijo. Njene ustvarjalke in ustvarjalci so se namreč vsak petek srečevali in sešili to krasno delo, ki meri kar 5 metrov v širino in 6 metrov v višino," je v nagovoru povedala direktorica Centra Rog Renata Zamida in dodala, da "nič od tega ne bi bilo mogoče brez predane ekipe skoraj dvajsetih stalnih sodelavk in sodelavcev ter blizu trideset mentoric in mentorjev v naših proizvodnih laboratorijih."

Skupnost Centra Rog v tem trenutku šteje 1700 aktivnih članic in članov, prostor za bivanje in ustvarjanje pa je Center Rog zagotovil 30 ustvarjalkam in ustvarjalcem iz tujine in Slovenije ter 55 ustvarjalkam in ustvarjalcem omogočil delo v projektnih studiih za obdobje od enega do treh let. "Po letu dni delovanja smo ustanovitelji Centra Rog, najmlajšega med mestnimi javnimi zavodi, upravičeno ponosni. V Ljubljani (in tudi celotni regiji) namreč zapolnjuje pomembno nišo v kreativnem sektorju tako za ljubiteljske izdelovalce kot profesionalne oblikovalce, arhitekte, rokodelce, inženirje in je postal priljubljeno zbirališče zelo raznolike publike," je v nagovoru izpostavila Mateja Demšič, vodja oddelka za kulturo na Mestni občini Ljubljana.

Skupnostno pogostitev na več kot 20-metrski mizi je na včerajšnji podelitvi skupaj z ekipo kuharskega in kulinaričnega studia Majaronka zasnovala Francisca Sottomayor, otvoritev pa je z glasbo pospremila Tea Vidmar. Kasneje je večer spremljala glasba DJ Chekmana.

Razstavo, ki je umeščena v medprostor nad glavnim stopniščem in ni tipična oblikovalska razstava postavitev, sta kurirali Alja Fir in Anja Radović skupaj z oblikovalkama postavitve, tandemom Sara&Sara. Organizirani bodo tudi vodeni ogledi. Razstava RogExpo je poleg RogKreatona in RogForum eden od treh sklopov festivala trajnostnega oblikovanja RogDizajnDnevi, ki letos potekajo pod krovno temo Kaj se lahko naučimo od prednikov.