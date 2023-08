ŠALA DNEVA icon-content-box-1 Arhiv

Tri ženske so zagledale moškega, ki je bil do pasu zakopan v zemlji z nogami navzgor. Stopijo do njega in črnolaska se skloni, mu vtakne roko v spodnjice in veselo reče: ''To ni moj mož.''

Tudi rdečelaska se skloni in z roko seže v njegove spodnjice: ''Tudi moj mož ni.'' Skloni se še blondinka, z rokami seže v njegove spodnje hlače in reče: ''Ta sploh ni iz naše vasi!''