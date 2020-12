Pandemija poskrbela za zvezdniški baby boom

Letošnje leto je zaznamovala kopica novorojenčkov znanih Slovenk in Slovencev, novega naraščaja pa se je razveselilo tudi mnogo tujih zvezdnikov. Lahko bi rekli, da je pandemija povzročila neke vrste baby boom.

Ob koncu leta smo se tako spomnili na vse, ki so v letošnjem nenavadnem letu svojo družino razširili za še enega člana. Veselo je bilo tako v Sloveniji kot v tujini, kjer so številni zvezdniki razkrili veselo novico. Namigovanja na to, da bo pandemija covida-19 s seboj prinesla tudi kopico nosečnic, so se uresničila. Novorojenčki znanih Slovenk in Slovencev V letu 2020 smo se razveselili kar dveh novorojenčkov, ki sta bila plod ljubezni, stkane v resničnostnem šovu Ljubezen po domače. Zaljubljenca Jaka Hafner in Ana Podobnik, ki sta se spoznala v tretji sezoni šova, sta dobila drugo hčer, ki sta jo poimenovala Hana. Oboževalce šova pa sta razveselila tudi zaljubljenca četrte sezoneDamjan Šalamun in Barbara Pastrik, ki sta postala starša Ajdi Zarji. Poleti je drugič postal očka tudi tekmovalec lanske sezone šova MasterChef Slovenija Klemen Lampič, ki je dobil hčerko Elo.

