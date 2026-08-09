Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Domača scena

Parvani Violet ostro o Ariani Grande: 'Kraljica se ni vrnila. Kraljica je zelo bolna'

Ljubljana, 09. 08. 2026 09.29 pred enim dnevom 2 min branja 5

Avtor:
K.Z.
Parvani Violet

Družbena omrežja že nekaj časa polnijo kritike na račun izjemno vitke Ariane Grande, ameriška zvezdnica pa je pred kratkim tako sporočila, da se zaradi komentarjev na račun svojega videza po končani turneji za nekaj časa umika iz javnosti. Polemike o tem, kaj je etično in kje je meja, se je dotaknila tudi naša pevka Parvani Violet, ki ni kritična le do Arianinega videza, temveč tudi nove glasbe.

Je etično všečkati in podpirati nekoga, za katerega se že na pogled vidi, da je z njim nekaj narobe, se sprašuje naša pevka Parvani Violet, ki je na družbenem omrežju objavila video, v katerem recenzira novi album Ariane Grande. 30-letna ameriška zvezdnica je sicer že nekaj časa deležna kritik na račun videza, mnogi oboževalci in strokovnjaki pa so že opozorili, da je zvezdnica preveč suha, kar lahko vodi tudi v razna bolezenska stanja.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Na kateri točki to ni več etično, gledati, poslušati in podpirati? Tukaj je moja recenzija Arianinega novega albuma Petal in njene promocijske pojave," je na začetku videa povedala Parvani in nadaljevala: "Jaz iskreno postrani gledam vse, ki ste kar koli delili od Ariane v smislu 'Kraljica se je vrnila!', ko pa se v resnici kraljica ni vrnila. Kraljica je zelo bolna!"

Preberi še Oboževalci Ariane Grande v skrbeh: bojijo se za njeno zdravje

"Njena ekipa je dala izjavo, da se Ariana umika od javnega življenja zaradi kritike njenega telesa in vse skupaj je precej ogabno. Vse njene objave, kjer se njeno stanje glamurizira. Še vedno bi jo lahko oblekli v nekaj, kjer se ne vidi, kako bolna dejansko je. Namesto tega pa njeno stanje nalašč poudarjajo, med komentarji pa so dovoljeni samo tisti, ki jo hvalijo in služijo od tega, da ona izdaja glasbo, nastopa in se pojavlja v javnosti," je izpostavila naša pevka.

Preberi še Ariana Grande se zaradi kritik na račun videza umika iz javnega življenja

"Ironično mi je tudi opažanje, da gre njena pojava z roko v roki z zvokom njenega novega albuma, ker je to sonično in vsebinsko najbolj šibek, brezizrazen in dolgočasen album," je do sicer dobre pevke kritična Parvani, ki je album ne prepriča niti produkcijsko niti vsebinsko."Grozno mi je, da so mladi ljudje danes izpostavljeni idolom v obliki okostnjakov. In ne, ni etično všečkanje teh umetnikov, kupovanje njihovih promocijskih izdelkov in kart za njihove koncerte," je še prepričana naša pevka.

parvani violet ariana grande kritika pevka zvezdnica vitka postava

Umrl je mladinski pisatelj Slavko Pregl

Dunking Devils postavili nov svetovni rekord z najvišjim skokom na trampolinu

24ur.com Ariana Grande se zaradi kritik na račun videza umika iz javnega življenja
24ur.com Oboževalci zaskrbljeni nad shujšano Ariano Grande: Žalostno jo je gledati
24ur.com Oboževalci Ariane Grande v skrbeh: bojijo se za njeno zdravje
24ur.com Ariana Grande razkrila, zakaj nikoli več ne bi stopila v vlogo žirantke
24ur.com Oboževalci zaskrbljeni za preveč vitko Ariano Grande: Ubogo dekle!
24ur.com Ariana Grande na vprašanje, ali bi upodobila Audrey Hepburn: Nori ste!
24ur.com Ariana Grande žaluje: umrla je njena babica
Priporoča
  • vrtiljak sola 1
  • vrtiljak sola 2
  • vrtiljak sola 3
  • vrtiljak sola 4
  • vrtiljak sola 5
  • vrtiljak sola 6
  • vrtilka sola 7
  • vrtiljak sola 8
  • vrtiljak sola 9
  • vrtiljak sola 10
  • vrtiljak sola 11
KOMENTARJI5

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Mclaren
09. 08. 2026 12.37
Kdo je to?
Odgovori
+1
4 3
Verus
09. 08. 2026 11.51
Ta punca, Ariana Grande, je izvrstna pevka, ki sodi med največje glasove sodobnega časa. Žal je pa punca (danes ženska) žrtev "satanistične" industrije. Tako so uničili Hustonovo, Jacksona, Princea, Amy itd...
Odgovori
+5
6 1
Verus
09. 08. 2026 11.52
Prav šel sem poslušat par njenih pesmi, ker je sicer ne poznam in ta punca res zna peti. Tko, RES PETI! Ampak žal vidim, da res ni dobro.
Odgovori
+6
6 0
medusa
09. 08. 2026 11.26
Sedaj bo ze vsak ,ki mal zakraka komentiral zvezde.
Odgovori
+4
7 3
anko46
09. 08. 2026 10.44
Pri nas je pevka in vplivnica že vsaka druga. Pa če tudi samo pod tušem doma.
Odgovori
+11
11 0
bibaleze
Portal
Starši so jo prepoznali na spletu, nato je ostala brez službe
Zakaj se sorojenci toliko prepirajo – in kaj se ob tem učijo?
Zakaj se sorojenci toliko prepirajo – in kaj se ob tem učijo?
Pri 14 letih je živela na ulici, danes jo občuduje ves svet
Pri 14 letih je živela na ulici, danes jo občuduje ves svet
Ali je vaš trebuh premajhen ali prevelik? Kdaj je čas za skrb?
Ali je vaš trebuh premajhen ali prevelik? Kdaj je čas za skrb?
zadovoljna
Portal
Med njima je kar 48 let razlike: Richard Gere in mlada soigralka ujeta v prisrčnih trenutkih
Imate nekaj kilogramov več? Te poletne obleke lepo poudarijo postavo
Imate nekaj kilogramov več? Te poletne obleke lepo poudarijo postavo
Odločil se je za velik korak: 28-letnik zaprosil dolgoletno partnerko
Odločil se je za velik korak: 28-letnik zaprosil dolgoletno partnerko
Trik za razpokane pete, ki ga ženske poleti obožujejo
Trik za razpokane pete, ki ga ženske poleti obožujejo
vizita
Portal
Največjo škodo si delate s tem
Mislite, da znate izbrati meso za žar? Ta podatek vas lahko preseneti
Mislite, da znate izbrati meso za žar? Ta podatek vas lahko preseneti
Kaj storiti, če bolijo kolki: ortoped razkriva preproste trike za zmanjšanje bolečine
Kaj storiti, če bolijo kolki: ortoped razkriva preproste trike za zmanjšanje bolečine
Želite shujšati? Skrivnost je v majhnih navadah in ne v dieti
Želite shujšati? Skrivnost je v majhnih navadah in ne v dieti
cekin
Portal
Zakaj Švedi znova pozivajo, naj prebivalci hranijo gotovino doma?
Kdo plača kosilo: starši ali odrasli otroci? Razprava deli družine po vsem svetu
Kdo plača kosilo: starši ali odrasli otroci? Razprava deli družine po vsem svetu
Stvari, za katere ljudje po 40. letu z veseljem plačajo več
Stvari, za katere ljudje po 40. letu z veseljem plačajo več
Pri zaposlitvah se vse spreminja: to so veščine, ki vam lahko prinesejo višjo plačo
Pri zaposlitvah se vse spreminja: to so veščine, ki vam lahko prinesejo višjo plačo
moskisvet
Portal
Urška Klakočar Zupančič odločno o govoricah o razhodu
3 znamenja, ki jih je najtežje osvojiti
3 znamenja, ki jih je najtežje osvojiti
Zgodovinsko! Prva Slovenka, ki ji je uspelo kaj takega
Zgodovinsko! Prva Slovenka, ki ji je uspelo kaj takega
Hrvatica, ki je po ločitvi postala ena najbogatejših ločenk na svetu
Hrvatica, ki je po ločitvi postala ena najbogatejših ločenk na svetu
dominvrt
Portal
Plevel med tlakovci vas ne bo več jezil: pomagajo vam stvari, ki jih imate v kuhinji
Trik naših babic prihrani vodo, čas in detergent
Trik naših babic prihrani vodo, čas in detergent
Če se na trati pojavljajo rjave lise, je razlog lahko precej bolj neprijeten, kot mislite
Če se na trati pojavljajo rjave lise, je razlog lahko precej bolj neprijeten, kot mislite
Razmišljate o novi kuhinji? Oblikovalci opozarjajo, da te barve izgubljajo priljubljenost
Razmišljate o novi kuhinji? Oblikovalci opozarjajo, da te barve izgubljajo priljubljenost
okusno
Portal
Natalija Bratkovič razkrila, kaj je po 40. letu črtala z jedilnika
Pozabite na klasičen cheesecake: ta sočna različica je nekaj posebnega
Pozabite na klasičen cheesecake: ta sočna različica je nekaj posebnega
Po 50. letu telo potrebuje več beljakovin: 7 okusnih receptov za vsak dan
Po 50. letu telo potrebuje več beljakovin: 7 okusnih receptov za vsak dan
Italijanski sir, ki ga skoraj nihče ne pozna, a ga Italijani obožujejo
Italijanski sir, ki ga skoraj nihče ne pozna, a ga Italijani obožujejo
voyo
Portal
Hudičev odvetnik
Sommerdahlovi umori
Sommerdahlovi umori
Survivor: Hrvaška
Survivor: Hrvaška
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1897