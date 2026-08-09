Parvani Violet ostro o Ariani Grande: 'Kraljica se ni vrnila. Kraljica je zelo bolna'

Je etično všečkati in podpirati nekoga, za katerega se že na pogled vidi, da je z njim nekaj narobe, se sprašuje naša pevka Parvani Violet, ki je na družbenem omrežju objavila video, v katerem recenzira novi album Ariane Grande. 30-letna ameriška zvezdnica je sicer že nekaj časa deležna kritik na račun videza, mnogi oboževalci in strokovnjaki pa so že opozorili, da je zvezdnica preveč suha, kar lahko vodi tudi v razna bolezenska stanja.

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"Na kateri točki to ni več etično, gledati, poslušati in podpirati? Tukaj je moja recenzija Arianinega novega albuma Petal in njene promocijske pojave," je na začetku videa povedala Parvani in nadaljevala: "Jaz iskreno postrani gledam vse, ki ste kar koli delili od Ariane v smislu 'Kraljica se je vrnila!', ko pa se v resnici kraljica ni vrnila. Kraljica je zelo bolna!"

"Njena ekipa je dala izjavo, da se Ariana umika od javnega življenja zaradi kritike njenega telesa in vse skupaj je precej ogabno. Vse njene objave, kjer se njeno stanje glamurizira. Še vedno bi jo lahko oblekli v nekaj, kjer se ne vidi, kako bolna dejansko je. Namesto tega pa njeno stanje nalašč poudarjajo, med komentarji pa so dovoljeni samo tisti, ki jo hvalijo in služijo od tega, da ona izdaja glasbo, nastopa in se pojavlja v javnosti," je izpostavila naša pevka.