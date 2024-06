Patricia Pangeršič o možu: Ne spomnim se, kako je bilo, ko nisva bila skupaj

Patricia Pangeršič je pred dnevi obljubila večno zvestobo svojemu dolgoletnemu fantu Tilnu Šelihu . Zakonca sta si večno zvestobo obljubila v hrvaški Istri, poročni obred pa je potekal kar na obali. Ves čas pa jima je ob strani stal tudi njun sin Tai , ki se je rodil lansko leto. Poročno slavje je potekalo cel vikend, nevesta in ženin sta z nekaterimi svati prispela v hotel že v petek. Petkov večer so tako preživeli ob druženju na terasi hotela, večerji in zabavnih dogodivščinah v bazenu, naslednji dan pa so sledile priprave na veliki dan. Njuna ljubezen pa tli že veliko let, zaljubila sta se že pri rosnih 15 letih. "Midva sva skupaj že 14 let, od leta 2010. Spoznala sva se 20 minut stran od tukaj, kjer sva se poročila. Želela sva se zato poročiti na plaži, ker sva se tukaj tudi spoznala," je povedala Patricia.

Med slavjem pa sta prejela prav posebno darilo, ognjemet. "Za ognjemet nisva vedela, to je bilo darilo. Rekli so nama, pritisnita gumb, in nama ni bilo nič jasno, kaj se bo zdaj zgodilo. Potem sem izvedela, da so naju imeli po telefonu prek zvočnika in ko so rekli 'zdaj', so sredi morja sprožili zelo lep ognjemet. Res je bil dolg, trajal je okoli pet minut." Za še eno veliko presenečenje večera pa sta poskrbela kar mladoporočenca sama. Goste, med katerimi je bilo veliko znanih obrazov, je presenetil hrvaški glasbenik Petar Grašo . "To je bilo v bistvu presenečenje, tako malo za popestritev z najine strani, medtem ko za Damjana Murka nisva vedela. Njega sta nama pa organizirala Tia Vlahović in Gašper . Res je bilo lepo, malo zajebancije, vsega skupaj, no, res je bila sproščena poroka," je dodala.

Priprave na poroko so potekale že od lanskega maja. Patricija se je za težko nalogo obrnila na strokovnjakinji. "Jaz nisem komplicirala, ker sem jima 100-odstotno zaupala. V bistvu sta me zelo presenetili, ker so priprave potekale eno leto. Lokacijo smo namreč rezervirali že lanskega maja. Jaz sem jima v tem vmesnem času poslala par posnetkov, recimo, o vau, to mi je ful lepo, te sveče itd., in zdaj, ko gledam za nazaj, pa si mislim, o vau, ne morem verjeti, da je bilo dejansko vse tako, kot sem si zamislila." O poroki se je tako govorilo po celem mestu. "Zelo zanimivo pa je, to mi je pa povedal en kolega, in sicer ko so bili fantje v mestu, jim je rekel natakar, da tolikokrat, ko se je vlakec peljal mimo tega hotela, se še nikoli verjetno do sedaj ni zgodilo. Ljudje so kar slikali in snemali," se je spominjala.

Čeprav je bila cela poroka zanjo magična, ji bo za vedno ostal v spominu prav poseben trenutek. "Ko sem hodila proti Taiu in Tilnu, nisem videla sploh nikogar drugega okoli sebe. Po tem, ko sem razmišljala, jaz se svoje te hoje sploh ne spomnim, ko sem videla njiju, sem si govorila samo, 'hodi', hodi'." Prijatelj, partner, sorodna duša, zdaj pa še mož. "Najlepše je to, ker sva res že praktično že celo življenje skupaj. Jaz se sploh ne spomnim, kako je bilo prej, ko nisva bila skupaj. Sploh se ne spomnim samskega življenja. Tako da vse, kar poznam, je samo življenje s Tilnom," je povedala.

Patricia je imela za poročni vikend pripravljene štiri obleke, a se ji v vse ni uspelo preobleči. "Eno sem imela za v petek zvečer, ko smo imeli pripravljalno večerjo oziroma na splošno večerjo in smo malo zažurali. V bistvu smo ful zažurali in pristali ponoči tudi v bazenu. Za v soboto sem imela pa planirane tri obleke, ampak če povem po pravici, do ene obleke sploh nisem prišla. Itak se je res toliko dogajalo in tako gre hitro vse mimo in jaz bi se mogla preobleči po polnoči, pa smo se tako zabavali, da ni bilo časa za to," je dejala.

Zakonca pa še ne načrtujeta poročnega potovanja in s poročno pravljico za nekaj časa zaključujeta, saj se morata vrniti k delu in vsem svojim projektom. "Nekako je poročno potovanje planirano za konec leta, ne veva še nič, kaj, kam, kako, bova videla," je zaključila in dodala, da se bosta mogoče odpravila za nekaj dni tudi sama, saj je poudarila, da se ji zdi pomembno, da kljub temu, da imaš otroka, ne smeš pozabiti na partnerja. Srečna mamica pa je dodala, da si želi, da bi se v prihodnosti njunemu prvorojencu, ki je v začetku leta upihnil prvo svečko, pridružil še kakšen bratec ali sestrica.