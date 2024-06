Patricia Pangeršič obljubila večno zvestobo svojemu Tilnu

Nevesta in ženin sta v hotel skupaj z nekaterimi svati prispela že v petek. Petkov večer so tako preživeli ob druženju na terasi hotela, večerji in zabavnih dogodivščinah v bazenu, naslednji dan pa so sledile priprave na veliki dan. Slovenska vplivnica je ob prihodu objavila fotografijo s svojim bodočim možem in sinom Taiom, ob tem pa zapisala, da je prihaja vikend, ki ga je sanjala celo življenje. "Zdi se mi, da mi bo od vseh čustev in pričakovanja eksplodiralo," je še dodala.