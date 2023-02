Patricia Pangeršič se je razveselila prvega otroka

Patricia Pangeršič in njen partner sta postala prvič starša. Razveselila sta se sina, ki sta mu dala ime Tai, veselo novico pa sta sporočila na družbenem omrežju Instagram, kjer je osebna trenerka in vplivnica delila tudi prvo družinsko fotografijo kar iz porodnišnice. Med komentarji so ji že čestitali mnogi znani Slovenci, med njimi tudi Manca Špik, Ines Erbus, Eva Boto in skupina Polkaholiki.