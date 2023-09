Patricija Pangeršič: Pojavljanje na spletu, tudi to je posel

Od osebne trenerke do mame in vse vmes. Kje so meje družbenih omrežij, koliko časa vložiti v njih, kje se ti to izplača in kaj vse deliš s svetom? Kako to, da je tam govorila o splavu, in da zdaj ves nasmejan nastopa tudi njen dojenček? Zakaj ona dobro živi s svojim poslom, drugi vplivneži, ki imajo morda celo več sledilcev, pa ne? In zakaj meni, da se moramo pač sprijazniti, da je to tudi posel, pojavljanje na spletu. In da vedno nasmejana Patricija vendarle tudi joka. Vse to v Gregorjevem svetu žensk s Patricijo Pangeršič.