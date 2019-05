Paula Abdul hvaležna naši Niki Kljun: Uspelo nama je

Nika, ki je pri svojem delu zelo disciplinirana in od plesalcev vedno potegne le najboljše, zna dobro presoditi, česa je nekdo sposoben in zato 56-letne zvezdnice ni 'šparala', ko je zanjo sestavljala plesne korake. In to se ji je dobro obrestovala, saj vsi tuji mediji poročajo o izjemnem nastopu, ki ga je Paula uprizorila na Billboardih.

Paula je v svoj koreografsko zelo zahtevni nastop združila svoje največje hite, kot so Straight Up, The Way You Love Me, Vibeology, Opposites Attract, Cold Hearted in Forever Your Girl. Med nastopom je svoj klobuk odvrgla med občinstvo in ta je po nesreči zadel plesalko Julianne Hough, ki je med Paulinim nastopom zelo uživala in zraven plesala ter prepevala. Spomnimo, da je Nika v preteklosti že sodelovala tudi z Julianne, in sicer na njeni plesni turneji Move Live on Tour.

''To je bilo noro!!!'' je voditeljica večera Kelly Clarksonkomentirala Paulin nastop, s katerim je dala piko na i glasbenega večera.