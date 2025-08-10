Svetli način
Peneča afera očarala zbrane v Goriških brdih

Brda, 10. 08. 2025 19.59

Tjaša Železen , Simon Vadnjal
Ko moči združi ekipa vinske hiše Bjana iz Goriških brd ter aktualna zmagovalka šova MasterChef Slovenija Miša Koplova, so obeti za avgustovski vikend oddih perfektni. To je bil večer za pravo razvajanje brbončic.

Že naslov kulinaričnega večera Peneča afera je nakazoval nepozabno doživetje. Terasa s čudovitom razgedom Goriških brd, kozarec vrhunske penine in nekaj slastnega za pod zob so popoln recept za lep poletni večer.

"Vrhunska penina, vrhunska hrana. Res je prelepo, ni formalnosti, gre bolj za zabavo in uživanje v tem poletnem dnevu oziroma večeru. Sploh ne vem, zakaj delam?" nam je v smehu povedala zmagovalka zadnje sezone Masterchef Slovenija, Miša Koplova.

"Midve sva se zasebno ujeli že ob prvem srečanju in sem res vesela, da se je odločila, da je prišla k nam in smo pripravili ta večer," pa je povedala Petra Sirk iz Vinske hiše Bjana, Miran Sirk pa je dodal: "V ospredju je dobra volja in dobro počutje. V ozadju pa naše penine in hrana, ki jo je pripravila Miša."

"Želeli smo, da se dobimo v središču Brd, da ne praznujemo samo mehurčkov, ampak da združimo naše mehurčke z avtorskimi deli Miše," pa je o večeru še povedala Petra Sirk.

"Včasih nismo bili vajeni piti kozarca vina ob obroku, čeprav da nek drug okus obroku. Ne predstavljam si več ribe brez penečega vina ali pa dobrega steaka brez rdečega vina. Te kombinacije hrane in pijače so mi res blizu in jih obožujem," pa je povedala Tina Maze, ki je tudi ambasadorka vin Bjana.

