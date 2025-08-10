Peneča afera očarala zbrane v Goriških brdih

Že naslov kulinaričnega večera Peneča afera je nakazoval nepozabno doživetje. Terasa s čudovitom razgedom Goriških brd, kozarec vrhunske penine in nekaj slastnega za pod zob so popoln recept za lep poletni večer.

"Vrhunska penina, vrhunska hrana. Res je prelepo, ni formalnosti, gre bolj za zabavo in uživanje v tem poletnem dnevu oziroma večeru. Sploh ne vem, zakaj delam?" nam je v smehu povedala zmagovalka zadnje sezone Masterchef Slovenija, Miša Koplova.

"Midve sva se zasebno ujeli že ob prvem srečanju in sem res vesela, da se je odločila, da je prišla k nam in smo pripravili ta večer," pa je povedala Petra Sirk iz Vinske hiše Bjana, Miran Sirk pa je dodal: "V ospredju je dobra volja in dobro počutje. V ozadju pa naše penine in hrana, ki jo je pripravila Miša."