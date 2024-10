Perica Jerković in Robert Petan z novo komedijo La la lajf

Po uspešnici Zbogom korona, mi gremo na dopust sta komik Perica Jerković in zabavni kantavtor Robert Petan spet združila ustvarjalne moči v komediji z akordi La la lajf. Da sta zagotovilo za odlično zabavo, sta že dokazala, vsak posebej in tudi oba skupaj.

Tokrat skozi skeče, zabavne songe in stand up komedijo na odru dočarata vse, kar nam prinaša življenje, od rojstva do smrti. Naj gre za vrtčevsko rajanje, mladostniško popivanje v parku, poročno slavje, sindikalno žurko ali sedmino.

Na odru ljubljanskega SiTi Teatra BTC sta ponudila prikupno kuliso, odlično energijo in žanrsko raznovrstno ter vsebinsko izpiljeno predstavo, v kateri sta skakala iz lika v lik, iz žanra v žanr, iz enega v drugo življenjsko obdobje, se poklonila trgovkam, gledalce povabila na svojo prvo, drugo in tretjo prekrasno poroko, zloščila čakre ter navdušila kot terasni Duo Regres. "Življenje je žur – dobro se boš imel samo, če ga ne jemlješ preresno," sta prepričana.