Pero Lovšin dopolnil jubilejnih 70 let: Obeležil ga bo z albumom

Za sto let naprej bo njegova 12. samostojna plošča, s katere sta že izšla prva dva singla. Z glasbo se je Pero Lovšin začel ukvarjati v srednji šoli, a je takrat "delal bolj obskurne pesmi". Nato se je sredi študija novinarstva izkazalo, da se ujema z novo glasbeno smerjo, ki se je takrat pojavila - punk rockom. "Takrat so nastali Pankrti in mislim, da smo ga deset let dobro žgali in potem še pet let s Sokoli. Že preveč, tako da sem se moral malo umakniti in posledica tega umika je bila kakšna bolj akustična plošča in od takrat naprej solo kariera," je ob jubileju povedal za STA.