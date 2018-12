Perpetuum Jazzile delili oder s Halle Berry

''Težko je opisati vznemirjenje, ko si izbran za glavnega in edinega glasbenega izvajalca na tako prestižnem dogodku, kot je predstavitev Pirellijevega koledarja 2019. Še sploh, ko tvoj nastop napove Halle Berry,'' pravi Jan Trost , baritonist Perpetuum Jazzile . Največja slovenska vokalna zasedba je namreč z nastopom v spektakularni milanski dvorani Pirelli HangarBicocca navdušila zvezde modnega sveta ob izidu najslovitejšega koledarja Pirelli 2019 .

Avtor letošnjega koledarja je škotski modni fotograf Albert Watson , ki je v zadnjih dobrih štirih desetletjih zaslovel z več kot sto naslovnicami revije Vogue, destinami naslovnic Rolling Stones, s portreti Alfreda Hitchcocka, Steva Jobsa, Kate Moss in drugih. V tokratnem Pirellijevem projektu, ki ga je poimenoval ''Dreaming'' (Sanjarjenje)se je poklonil štirim uspešnim ženskam, ki odločno sledijo svojim sanjam in strastem.

Nastop slovenskega vokalnega orkestra so z burnim aplavzom pospremile še glavne zvezde Watsonovega koledarja – ameriška supermanekenka Gigi Hadid, igralka uspešne serije Ozark Julia Garner, prva temnopolta primabalerina America Ballet Theater Misty Copeland, francoska igralka in supermanekenkaLaetitia Casta, trenutno najslovitejši baletnik na svetu Sergej Polunin in drugi.