Perpetuum Jazzile na prazničnem koncertu zapeli z Alfijem Nipičem

Po tem, ko so se v letošnji veseli december podali kot pomočniki Mariah Carey s priredbo hita All I Want for Christmas is You ter božično turnejo po Sloveniji, Italiji in Avstriji, so Perpetuum Jazzile leto zaključili s svojima prvima prazničnima koncertoma v 41-letni zgodovini. Odziv je bil odličen, občinstvo pa je med spektaklom doživelo še posebno točko z gostom presenečenja Alfijem Nipičem.