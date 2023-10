Pesem skupine Flirrt dobila svoji vini: Julija je nežna, Romeo pa močen

V legendarni uspešnici Romeo in Julija skupine Flirrt bomo po novem lahko uživali ob kozarcu dobrih vin, ki nosita ime prav po omenjeni pesmi. Glasbeniki so združili moči s svojim prijateljem Urbanom Vidmarjem, ki se poleg glasbe ukvarja tudi z vinarstvom. Odslej sladki zelen nosi ime Julija, sauvignon pa Romeo. Člani skupine so nam zaupali, kako so se odločili, katero vino bo nosilo katero ime, in od kod ideja za novo vinsko zgodbo.

Pesem Romeo in Julija, uspešnico skupine Flirrt, bo sedaj mogoče dobesedno okusiti. Glasbeniki so se namreč odločili, da bodo združili moči s prijateljem Urbanom Vidmarjem, ki vodi svojo vinsko klet v Vipavski dolini, in nastali sta vini, ki nosita ime po legendarni pesmi. "Enkrat pozimi smo se ob druženju in okušanju letine v naši domači vinski kleti odločili, da morata Romeo in Julija dobiti svoji vini," je o ideji povedal Urban. icon-expand Flirrti so svojo uspešnico Romeo in Julija sedaj zapakirali še v vino. FOTO: Rok Breznik Da ga je prijateljeva ideja takoj prepričala, pa je priznal tudi pevec skupine Flirrt. "Vino in glasba gresta lepo skupaj. Ko pridejo ljudje na koncerte, pogosto spijejo tudi kakšen kozarec dobrega vina. Kdo ima dobro vino, če ne Slovenija?" je povedal Rok Lunaček in dodal: "Nismo potrebovali daleč, saj je Urban res odličen vinar. Ker smo prijatelji, pa smo hitro izbrali tudi vina." icon-expand Glasbeniki so se namreč odločili, da bodo združili moči s prijateljem Urbanom Vidmarjem. FOTO: Rok Breznik Kako pa so izbrali, katero vino bo nosilo katero ime? "Če bi odgovoril na lep način, bi rekel, da po navdihu, v resnici pa smo bili pri Urbanu, pa smo se malo napili. Ampak res rahlo. Romeo je bil tisti, ki je šel malo čez mejo, Julija pa tista, ki nas je pobožala," se je pošalil Rok in dodal, da jim je predloge za vina podal kar glasbeni prijatelj. "Netipično sladki zelen, ki je praviloma suho vino, je pravi za Julijo, saj nikoli ne veš, kaj pričakovati, ko jo spoznaš, pa ti je všeč. Sauvignon pa je klasika, stabilno, močno, moško vino, tak kot bi moral biti pravi Romeo," je še razložil frontman skupine. icon-expand Odslej sladki zelen nosi ime Julija, sauvignon pa Romeo. FOTO: Rok Breznik V torek so vina predstavili svetu, na okušanje pa so povabili svoje glasbene prijatelje, med njimi tudi tiste, ki jim bodo kot gostje družbo delali na njihovem prihajajočem koncertu, kjer bodo vino lahko pokusili tudi vsi obiskovalci. icon-expand FOTO: Rok Breznik icon-chevron-left icon-chevron-right V vlogah prvih pokuševalcev dveh vinskih novosti so se tako znašli Vlado Poredoš (Orlek), Alya in Alenka Husić (Bepop), Jure Longyka, Miran Rudan, Blaž Švab, Špela Grošelj, Domen Kumer, Krešimir Tomec, Blaž Hribar, Teja in Jani Jugovic ter številni drugi.