Pesnica Neža Maurer praznuje 90 let

Po študiju na pedagoški akademiji in na oddelku za slavistiko se je Neža Maurer angažirala na področjih, ki so jim skupni trije poudarki: kultura, pedagogika in ustvarjalnost. Bila je prva urednica šolskih oddaj na Televiziji Ljubljana, tehnična in kulturna urednica pri revijah Kmečki glas, Otrok in družina ter Rodna gruda, blizu ji je bilo tudi delo na terenu. Tako je s poti po vsej Sloveniji in Jugoslaviji prinesla številne reportaže in potopise. Po upokojitvi je zaživela kot samostojna umetnica na področju literature.

Največji del njenega avtorskega opusa zajema poezija, nekaj del je proznih, pisala pa je tudi radijske igre in prevajala iz nemščine ter slovanskih jezikov. Več kot 80 otroških iger in oddaj so izvedle različne radijske postaje, veliko pesmi pa so v prevodih objavljali in predvajali po radiih v nekdanji Jugoslaviji. Najopaznejša in najbolj priljubljena je njena velika pesniška kolekcija, ki obsega več kot 20 pesniških zbirk za odrasle in otroke. Njene poezija je poleg tega prevedena še v angleški, nemški, italijanski, španski, ruski, švedski, poljski, romunski, bolgarski in japonski jezik.