Pester program Festivala Ljubljana: Poletno noč bodo posvetili Janezu Bončini - Benču

Festival Ljubljana bo tudi v letošnjem poletju postregel z raznolikim naborom dogodkov, s katerimi obogati dogajanje v prestolnici. V 73. izdaji bo mednarodni Ljubljana Festival spet gostil številne domače in tuje umetnike, ki jih je vodstvo festivala predstavilo na današnji novinarski konferenci skupaj s podporniki, ki prispevajo k programu.

OGLAS

Festival bo potekal med 20. junijem in 12. septembrom, ko ga bodo na Kongresnem trgu odprli s tradicionalno Poletno nočjo, tokrat posvečeno legendarnemu Janezu Bončini - Benču, in zaprli s koncertom Dunajskih filharmonikov v Cankarjevem domu, kjer bo priznani orkester nastopil pod taktirko Franza Welserja-Mösta. Med tema datumoma se bodo ponovno vrstili raznovrstni dogodki, od opernih in baletnih predstav, muzikalov, koncertov različnih glasbenih zvrsti do vsakoletne mednarodne likovne kolonije in dijaško-študentskega festivala na Ljubljanici.

Janez Bončina - Benč FOTO: Miro Majcen icon-expand

Med vrhunci tokratne izvedbe, ki so jih podprla različna slovenska podjetja, bodo oratorij Stvarjenje Josepha Haydna v uprizoritvi španske gledališke skupine La Fura dels Baus, glasba Ennia Morriconeja pod taktirko njegovega sina Andree, koreografska uspešnica Cluster Edwarda Cluga, baletnika Svetlana Zaharova in Vadim Repin, mezzosopranistka Magdalena Kožena z Orkestrom nacionalne akademije sv. Cecilije v Rimu in dirigentom Danielom Hardingom ter violinist Maksim Vengerov in - ponovno - pianistka Martha Argerich. Iz operne zakladnice bo mogoče videti Verdijevega Otella v izvedbi mariborske operne hiše ter slišati Puccinijevo Tosco, saj jo bodo skozi izbor arij v koncertni izvedbi predstavili trije solisti, ki po besedah direktorja in umetniškega vodje Festivala Ljubljana Darka Brleka v Evropi niso pogosti, če ne gre za londonski Covent Garden. Nastopili bodo ameriško-kanadska sopranistka Sondra Radvanovsky, ameriški tenorist Jonathan Tetelman in valižanski basbaritonist Bryn Terfel.

Festival Ljubljana FOTO: BoBo-Žiga Živulović ml. icon-expand

Iz tradicije muzikalov bo mogoče videti slavnega Fantoma iz opere Andrewa Lloyda Webra ter Nesrečnike, ki jih bo izvedlo zagrebško gledališče Komedija. Izmed koncertov popularne glasbe bo na sporedu vsakoletni nastop Vlada Kreslina s svojima zasedbama Mali bogovi in Beltinška banda, temu pa so organizatorji dodali še Radeta Šerbedžijo z zasedbo Zapadni kolodvor, skupino Hamo & Tribute to Love, ki bo obogatena z radijskim big bandom, ter Tomaža Domicelja. Program, v katerem se bo zvrstilo okrog 100 dogodkov, je Brlek predstavil na vsakoletnem srečanju v Mestni hiši skupaj s pokrovitelji in donatorji, med katerimi so nekateri svoj delež prispevali prvič. Glavni podpornik festivala pa je župan Mestne občine Ljubljana kot ustanoviteljice zavoda Zoran Janković, ki je izrazil prepričanje, da bodo s programom zadovoljili vse obiskovalce, tako iz Ljubljane in Slovenije kot tudi iz tujine.