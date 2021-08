Festivalsko poletje je v polnem razcvetu. Na eni strani reggae rajanje na Tolminskem, kjer poteka festival Overjam, na drugi strani Slovenije pa idilična Kolpa in Castle Festival. V četrtek tam niti dežne kaplje niso pomirile krikov navdušenja oboževalk in oboževalcev – na odru so poleg Joker Out navdušili še Niet in Hamo.