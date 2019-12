Pet dejstev o Malumi, ki jih mogoče še ne veste

Maluma je maja izdal album 11:11ter se odpravil na istoimensko koncertno turnejo. Do danes je imel že več kot 50 koncertov, njegova izjemno uspešna turneja pa se bo nadaljevala vse do pomladi naslednje leto, ko se bo ustavil tudi v naši prestolnici. Pred njegovim obiskom smo izbrskali nekaj zanimivosti.

Kdo je Maluma?

Juan Luis Londoño Aria je njegovo rojstno ime. Na svet je prijokal 28. januarja 1994 v Medellinu v Kolumbiji. Poleg njegovih staršev je njegova velika inspiracija tudi njegova starejša sestra Manuela. Dejstvo, da mu je družina resnično pomembna, pa se kaže tudi v tem, da njegovo umetniško ime Maluma pravzaprav sestavljajo prvi dve črki imen njegovih najožjih družinskih članov – mame Marlli, očeta Luisa in sestre Manuele.

Obožuje pse

Maluma je velik ljubitelj psov in že nekaj let ponosen lastnik dveh haskijev, ki ju je poimenoval Bonnie in Clyde. Kosmatinca sta pogosto tudi zvezdi njegovih objav na Instagramu, kjer ima zvezdnik med moškimi latino izvajalci največ sledilcev. Poleg tega ima še psa Pritija, psičkoYogo, z nekdanjo izbranko Natalio Barulich pa sta lastnika psičke Juliete.